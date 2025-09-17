Topo

Jair Bolsonaro está com câncer de pele, diz médico do ex-presidente

Jair Bolsonaro deixa hospital após retirar manchas na pele em hospital em Brasília Imagem: Adriano Machado - 14.set.2025/Reuters
Saulo Pereira Guimarães
do UOL

Do UOL, em São Paulo e Brasília

17/09/2025 14h03

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está com câncer de pele, de acordo com informações do médico Claudio Birolini.

O que aconteceu

Informação foi divulgada hoje no começo da tarde. Desde ontem, o ex-presidente se encontrava internado no hospital DF Star, em Brasília (DF).

Bolsonaro só foi informado sobre a situação hoje. Foram encontradas lesões com células cancerígenas no braço e no tórax.

Birolini é médico-chefe da equipe cirúrgica do DF Star. De acordo com ele, Bolsonaro pode receber os cuidados necessários em casa.

Fora de perigo

Células cancerígenas foram extraídas na biópsia. Além das duas com células cancerígenas, a equipe médica identificou outras feridas na pele do ex-presidente.

Não há chance de as lesões extraídas voltarem, segundo Birolini. O médico afirmou que problemas haviam sido identificados em abril, mas biópsia só aconteceu em setembro porque "outras coisas aconteceram no caminho".

Não será necessário tratamento com quimioterapia, de acordo com Birolini. O boletim médico de sua equipe informa que o quadro de Bolsonaro exige "acompanhamento clínico e reavaliação periódica".

Bolsonaro foi internado ontem "devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope", segundo o boletim médico. Ele deu entrada no hospital ontem e recebeu alta no começo da tarde de hoje.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão na última quinta (11). A decisão do Supremo Tribunal Federal veio no caso da trama golpista, no qual o ex-presidente e outros membros de sua gestão foram condenados por tentativa de golpe. Além da condenação, Bolsonaro já cumpria prisão domiciliar desde 4 de agosto por suspeita de tentativa de obstrução à Justiça no mesmo caso.

