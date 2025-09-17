Topo

IPC-S acelera em todas as 7 capitais pesquisadas pela FGV na 2ª quadrissemana de setembro

São Paulo

17/09/2025 08h19

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido pela Fundação Getulio Vargas, teve acréscimos em todas as sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de setembro. O indicador geral passou de -0,20% na primeira quadrissemana do mês para 0,06% na segunda.

No Rio de Janeiro, a deflação diminuiu de 0,38% para 0,09%, enquanto em Salvador a variação também continuou negativa, mas passou de -0,26% para -0,03%.

Em Brasília, o IPC-S saiu de uma deflação de 0,15% para inflação de 0,06%. Belo Horizonte, por outro lado, apresentou uma deflação de 0,08%, comparado a -0,33% da primeira quadrissemana.

Recife passou a ter inflação de 0,07% na segunda quadrissemana de setembro, após deflação de 0,32% na primeira quadrissemana. Porto Alegre acompanhou essa tendência, mudando de -0,14% para 0,11%. Em São Paulo, a variação passou de -0,11% para 0,14%.

