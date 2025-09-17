Quando o INSS será pago em setembro? Veja calendário complede repasses

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A liberação seguirá o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir maior clareza e previsibilidade.

Como será o pagamento

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus valores creditados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles com renda superior ao piso nacional receberão entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios por mês. Desses, cerca de 28,2 milhões são equivalentes ao salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões se destinam a aposentados e pensionistas com renda acima desse patamar.

Para saber a data exata do pagamento, o titular deve conferir o penúltimo número do benefício, desconsiderando o dígito depois do traço. O calendário completo também pode ser consultado no site ou no aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha da conta Gov.br.

Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a Central 135, que conta com atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial.

No Meu INSS, além de visualizar o extrato de pagamento, o usuário pode verificar informações cadastrais e acessar diversos serviços, utilizando a ferramenta de pesquisa da plataforma.

Cronograma de pagamentos -- até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Cronograma de pagamentos -- acima de um salário mínimo