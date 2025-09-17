Quando o INSS será pago em setembro? Veja calendário complede repasses
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A liberação seguirá o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir maior clareza e previsibilidade.
Como será o pagamento
Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus valores creditados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles com renda superior ao piso nacional receberão entre 1º e 7 de outubro.
Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios por mês. Desses, cerca de 28,2 milhões são equivalentes ao salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões se destinam a aposentados e pensionistas com renda acima desse patamar.
Para saber a data exata do pagamento, o titular deve conferir o penúltimo número do benefício, desconsiderando o dígito depois do traço. O calendário completo também pode ser consultado no site ou no aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha da conta Gov.br.
Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a Central 135, que conta com atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial.
No Meu INSS, além de visualizar o extrato de pagamento, o usuário pode verificar informações cadastrais e acessar diversos serviços, utilizando a ferramenta de pesquisa da plataforma.
Cronograma de pagamentos -- até um salário mínimo
- Final 1: 25/09
- Final 2: 26/09
- Final 3: 29/09
- Final 4: 30/09
- Final 5: 01/10
- Final 6: 02/10
- Final 7: 03/10
- Final 8: 06/10
- Final 9: 07/10
- Final 0: 08/10
Cronograma de pagamentos -- acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/10
- Finais 2 e 7: 02/10
- Finais 3 e 8: 03/10
- Finais 4 e 9: 06/10
- Finais 5 e 0: 07/10