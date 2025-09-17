Infiltração na Faria Lima e fuzis em execuções: como age a agora máfia PCC

Classificado pelo Ministério Público de São Paulo como uma organização mafiosa, o PCC (Primeiro Comando da Capital) replica no Brasil ações de cartéis e máfias internacionais. Passou a praticar execuções planejadas contra quem estiver no caminho, com domínio sobre territórios estratégicos e infiltração bem-sucedida em diversos setores da economia formal.

O que aconteceu

Nos últimos 30 anos, após deixar um rastro de mortes em sua expansão territorial, o PCC se entrelaçou a uma série de crimes financeiros. Autoridades veem como impossível descobrir exatamente onde, quando e como estão todos os esquemas da facção, e identificam no Brasil o que já foi relatado por promotores italianos que lidavam com mafiosos: não é mais possível destrinchar o que é legal ou ilegal.

Operações de Ministério Público, Receita Federal e Polícia Federal identificaram lucro bilionário em esquemas de lavagem de dinheiro do PCC. A máfia usa fundos de investimento e empresas financeiras para gerar, lavar, ocultar e blindar recursos do tráfico de drogas e do setor de combustíveis, o que pode ter movimentado R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.

Em menos de um ano, duas execuções com a utilização do mesmo tipo de armamento mostraram o poderio da organização. No ano passado, o delator do Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, foi assassinado no aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do país. À época, ele era tido como um dos principais inimigos do PCC. Na noite de segunda-feira, foi a vez do ex-delegado Ruy Ferraz, 64, conhecido pelo enfrentamento contra a organização criminosa.

Execução de delegado

Ruy Ferraz Fontes, delegado morto em Praia Grande na noite de 15 de setembro de 2025 Imagem: Divulgação/Prefeitura de Praia Grande

A principal suspeita de autoria do homicídio de Ruy Ferraz, ex-delegado-geral de São Paulo, recai sobre o PCC. Uma segunda linha de investigação aponta para uma retaliação pela atuação de Ferraz na Secretaria de Administração de Praia Grande, onde foi assassinado. Os atiradores usaram fuzis calibres 7,62 e 5,56.

Autoridades relatam que ele era jurado de morte pela máfia desde os anos 2000. Em 2006, o delegado indiciou Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, e toda a cúpula do PCC. O indiciamento ocorreu antes de os criminosos serem isolados na penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP). O MP apontou, em 2019, que Marcola ordenou, mais uma vez, de dentro da prisão, o assassinato do delegado.

O ex-delegado documentou o primeiro organograma da então facção. Entre 2019 e 2022, ele ocupou o cargo de delegado-geral da Polícia Civil, nomeado pelo governador João Doria (PSDB). À época, era tido por colegas como nome ideal para o cargo.

Ele foi alvo de ações de criminosos pelo menos cinco vezes. Em 2010, dois homens foram descobertos e presos com um fuzil enquanto estavam de tocaia para executá-lo; em 2012, trocou tiros com dois homens que o abordaram na via Anchieta; em 2020, baleou um criminoso que o abordou no bairro do Ipiranga; em 2022, sofreu uma tentativa de assalto na avenida do Estado; e, em 2023, ele e a mulher tiveram itens roubados quando deixavam um restaurante em Praia Grande.

Os dois primeiros suspeitos do homicídio foram identificados, segundo o secretário da Segurança, Guilherme Derrite. Eles não tiveram os nomes revelados, mas, segundo Derrite, o primeiro tem histórico criminal de roubo e tráfico de drogas. O segundo também foi identificado pela perícia, conforme o secretário. Mais de 100 policiais foram enviados para a Baixada Santista logo após o atentado.

Caso Gritzbach

18.fev.2024 - Antônio Vinicius Lopes Gritzbach em entrevista para o Domingo Espetacular, da RecordTV Imagem: Reprodução / Domingo Espetacular

Menos de um ano antes do assassinato de Ruy Ferraz, outra execução com uso de arma de grosso calibre ocorreu em São Paulo. Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, corretor de imóveis e delator do PCC e de policiais civis, foi morto em 8 de novembro de 2024, na área de desembarque do aeroporto de Guarulhos, com oito tiros de AK-47 e Smith & Wesson, e munição de mesmo calibre usada na execução do delegado em Praia Grande.

O homicídio teve ordem do crime organizado, que contratou policiais militares para a execução, segundo a Polícia Civil e o Ministério Público. Investigadores apontam semelhanças entre os homicídios de Gritzbach e Ferraz, como a forma com que descem do carro e atiram contra os alvos.

Os mandantes da morte de Gritzbach seriam Emilio Carlos Gongorra Castilho, o Cigarreira, e Diego dos Santos Amaral, o Didi. Cigarreira é apontado como fornecedor de armas e drogas para o CV (Comando Vermelho). Didi seria integrante do PCC da região de Pirituba, zona norte de São Paulo. Ambos estão foragidos. As investigações apontam que Cigarreira estaria abrigado por traficantes no Rio, enquanto Didi estaria com membros do PCC na Bolívia.

Gritzbach, segundo a polícia, teria sido morto por ter ordenado mortes e sumido com dinheiro da facção. Na delação, obtida à íntegra pelo UOL, Gritzbach afirmou ao MP que Cigarreira era quem continuava o ameaçando. "Não sei se pelo fato dos imóveis que eu comercializei pra ele terem sido bloqueados, não sei se pelo fato de, na minha primeira oitiva, no DHPP, eu ter citado o nome dele", disse.

Gritzbach foi executado na área de desembarque do aeroporto de Guarulhos Imagem: Uesley Durães/UOL

O Tribunal de Justiça de São Paulo apontou semelhanças entre o PCC e outras organizações criminosas do mundo. O juiz da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, ao decidir pelas prisões temporárias de delatados por Gritzbach, em 13 de dezembro de 2024, comparou a execução feita no aeroporto com as efetuadas pelos cartéis colombianos, mexicanos e máfias italianas.

Tatuapé e Faria Lima

Antes de Ferraz e de Gritzbach, outras mortes a mando do PCC ocorreram na região do Tatuapé, zona leste. A onda de homicídios teve início em 2018, quando Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro, foi metralhado numa queima de arquivo. Ele estava envolvido nos homicídios de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca. Ambos foram assassinados no Ceará sob suspeita de roubarem o próprio PCC e não colocarem em prática um plano de resgate de Marcola.

Após Cabelo Duro, seu aliado Cláudio Roberto Ferreira, o Galo, foi assassinado com 70 tiros de fuzil. De lá para cá, homicídios continuaram ocorrendo no Tatuapé relacionados ao PCC, mas sem uso de armas de grosso calibre, como a de Noé Alves Schaun e Cláudio Marcos de Almeida, o Django, que defendeu Gritzbach em um "tribunal do crime". O primeiro foi degolado; o segundo, estrangulado.

Em maio de 2023, Rafael Maeda Pires, o Japa, foi encontrado morto num carro, no estacionamento de um prédio no Tatuapé, com um tiro na cabeça. Gritzbach delatou um suposto agiota e operador de esquema de lavagem de dinheiro do PCC, que tinha um escritório nesse mesmo prédio. Delatou também como Japa negociava com fintechs.

Entre as fintechs delatadas por Gritzbach estavam a InvBank e a 8Bank, que passou a se chamar 2GO Bank. Atualmente, o CEO da 2GO Bank é o policial civil Cyllas Elia Junior, preso no último domingo (14) sob suspeita de aplicas golpes financeiros em um bairro periférico da zona leste de São Paulo. Ao MP, Gritzbach detalhou como os criminosos usavam as fintechs para movimentar grandes quantias de dinheiro.

Eles conseguem transacionar, pegar o dinheiro em espécie (...). A partir do momento que está bancalizado, eles direcionam pras contas, e podem ter o controle delas: abrir, fechar, em qualquer nome, em qualquer CNPJ. Assim, conseguem operar mandando TED

Gritzbach, em delação ao MP

O delator ainda afirmou que os donos das fintechs são avisados de eventuais bloqueios. Com menos da metade dos mandados de prisão cumpridos na megaoperação do fim do mês passado, a PF informou que iria apurar possível vazamento.