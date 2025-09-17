Polícia indicia 43 por fraudes em regra do Universidade Gratuita em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina indiciou 43 estudantes por suspeitas de fraude no programa Universidade Gratuita, em Santa Catarina, que concede bolsas de estudo no estado.

O que aconteceu

Estudantes foram indiciados por falsidade ideológica. O inquérito policial, o primeiro finalizado pela Deic (Diretoria de Investigações Criminais da Polícia Civil) sobre os casos, foi entregue ao MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) em 22 de agosto e tornado público hoje.

Indiciados não comprovaram naturalidade catarinense ou residência por mais de cinco anos no estado. Os 43 estudantes enquadrados pela Polícia Civil descumpriram um dos requisitos aplicados ao programa — que oferta vagas em instituições não públicas do estado.

Indiciamento não envolve 1.260 supostos bolsistas com patrimônio milionário. Ao UOL, o delegado-geral Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, confirmou que dois outros inquéritos policiais seguem em andamento para investigar possíveis fraudadores do programa com patrimônio superior a um milhão de reais. O Universidade Gratuita é destinado a pessoas em vulnerabilidade econômica.

Inicialmente, relatório do TCE-SC (Tribunal de Contas de Santa Catarina) apontou 335 matrículas irregulares. Para a Polícia Civil, no entanto, ficou constatado apenas 43 possíveis alunos infratores.

O critério de ser catarinense ou residir no estado há mais de cinco anos é um requisito legal para conseguir bolsa. O TCE-SC identificou indícios de irregularidades em 218 casos de declarações de naturalidade e 117 pessoas não naturais que residiriam fora do estado.

O UOL questionou a Polícia Civil sobre o andamento dos outros inquéritos envolvendo as fraudes. Havendo manifestação, este texto será atualizado. A reportagem também tenta contato com o MPSC.

O TCE-SC informou que as inconsistências de naturalidade representam apenas uma das inúmeras irregularidades analisadas. O tribunal relatou que o governo estadual já havia tomado conhecimento de problemas no programa desde o ano passado. O Universidade Gratuita existe desde 2023.

Os levantamentos não têm por objetivo apurar responsabilidades individuais, e sim indícios de irregularidades, a partir dos bancos de dados existentes, principalmente para aferir se os processos de concessão de bolsas estão sujeitos a sistemas adequados de controle. As conclusões do Tribunal são, inclusive, semelhantes àquelas encontradas pela Controladoria-Geral do Estado em relatório concluído em setembro de 2024.

TCE-SC, em nota

A SED (secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina) diz apoiar as investigações da Polícia Civil. Ao UOL, a pasta afirmou que vai suspender os benefícios e solicitar o ressarcimento dos valores usufruídos pelos alunos se as irregularidades forem confirmadas.

Milionários cursando o ensino superior de graça

Além de irregularidades de naturalidade e residência, uma análise do TCE-SC identificou 19 alunos com patrimônio bilionário entre os beneficiados de bolsas. Após concluir o relatório, o tribunal enviou as informações para o MPSC e para a SED.

Para o governo estadual, o suposto patrimônio não passou de um erro no preenchimento dos documentos para admissão no programa. Do total, 15.281 alunos teriam omitido bens de suas famílias para conseguirem aprovação do programa educacional. Outros 4.430 alunos declararam renda incompatível do que realmente têm.

Elegibilidade para bolsas se baseia em Índice de Carência. As bolsas do programa Universidade Gratuita e do Fumdesc (Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense), em que foram constatadas irregularidades, são direcionadas a pessoas em vulnerabilidade econômica ou que não conseguem bancar os cursos com a própria renda. O Fumdesc gerencia parte da verba destinada às bolsas e direciona para a permanência de estudantes no ensino superior.

Sancionada em 2023, a Lei do Universidade Gratuita foi promessa de campanha do governador Jorginho Mello (PL). Originalmente, o projeto visa promover inclusão social no ensino superior catarinense. Ao todo, 59 instituições catarinenses de ensino participam do programa.