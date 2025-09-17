Filho que confessou morte de professora em MG é indiciado por feminicídio

Matteos França Campos, preso após confessar ter matado a mãe, Soraya Tatiana Bonfim, em Belo Horizonte, foi indiciado por feminicídio.

O que aconteceu

Polícia concluiu inquérito do caso nesta semana e confirmou o indiciamento do homem ontem. Além de cometer feminicídio, a polícia considerou como agravante o filho ter matado a mãe por asfixia.

Matteos também vai responder por ocultação de cadáver e fraude processual. Segundo a delegada responsável pelo caso, Ana Paula Oliveira, as penas somadas podem chegar a quase 60 anos de prisão.

Ele acreditava que a mãe era obrigada a cobrir os gastos dele por ter uma condição de vida melhor, afirmou a investigação. Segundo a delegada, pessoas próximas a Matteos afirmaram que ele falava com frequência que, por ganhar mais, ela deveria "oferecer aquilo que ele desejava".

O homem tinha dívidas geradas em bets e seguiu apostando após o assassinato da mãe. Segundo a delegada, ele jogou no dia anterior e no dia da morte da mulher. "Após matar a mãe, ele seguiu apostando, continuou se manifestando nos grupos", disse.

Relembre o caso

Soraya Tatiana Bonfim, de 56 anos, foi encontrada morta em Minas Gerais Imagem: Obtida pelo UOL

Campos confessou que matou a mãe enforcada na casa onde eles moravam em 18 de julho. Exames indicam que a vítima não foi abusada sexualmente, embora o corpo tenha sido encontrado seminu, vestido apenas com a parte de cima da roupa.

Ele disse que "surtou durante uma briga" com a mulher devido a dívidas de apostas online e empréstimos consignados. Embora as discussões entre os dois fossem frequentes, não há registro criminal de conflitos entre os dois. O valor das dívidas que ele teria não foi divulgado.

A apuração da polícia mostrou que o filho usou o carro da vítima para desovar o corpo em outra cidade no mesmo dia do crime, viajando com amigos em seguida. O corpo da mulher teria sido colocado no porta-malas do veículo.

Investigadores tentam descobrir se o crime foi planejado — o que o homem nega. As autoridades também dizem que a viagem de Campos com amigos no dia 18, quando o crime ocorreu, foi planejada previamente.

Matteos Campos perdeu o emprego. Após a prisão, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, do governo estadual, anunciou que o suspeito será exonerado da pasta.

A princípio, filho denunciou desaparecimento da mãe

Matteos França Campos foi preso sob suspeita de matar a própria mãe, Soraya Tatiana Bomfim, 56, em MG Imagem: Reprodução/LinkedIn

Em sua primeira versão, Campos disse que discutiu com a mãe no dia anterior ao crime. Como ela não tinha respondido às mensagens, no dia seguinte ele volrou à cidade para falar com a mãe. Ao chegar em casa, se deparou com tudo arrumado e o carro na garagem. Os óculos, o celular e as chaves dela, porém, haviam sumido.

O filho relatou à PM ter feito contato com hospitais e IML, mas sem sucesso. Ele também disse ter pedido as imagens das câmeras de segurança de vizinhos, que mostraram dois carros suspeitos parados em frente à casa, na quinta. Apesar disso, não teria sido possível identificar as placas dos carros e quem entrou e saiu dos veículos.

Campos ainda acessou o WhatsApp da mãe, que estava conectado a um notebook. Ele disse, no entanto, não ter encontrado nada suspeito. No entanto, segundo a polícia, o servidor público mudou a versão e confessou o assassinato.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.