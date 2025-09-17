Indicadores de atividade doméstica seguem apresentando certa moderação de crescimento

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central afirmou, nesta quarta-feira, que o conjunto de indicadores de atividade doméstica tem mostrado "certa moderação" do crescimento. Em contrapartida, reconheceu que o mercado de trabalho permanece dinâmico.

"Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação", diz o colegiado, que manteve a taxa Selic em 15% ao ano.

Sobre o cenário externo, o Copom destacou a continuidade da incerteza devido à conjuntura e à política econômica americana. No comunicado anterior, de julho, a classificação do cenário externo era "mais adverso."

"Consequentemente, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos têm sido afetados, com reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica", disse o Copom nesta quarta-feira sobre a conjuntura externa.