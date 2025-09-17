Topo

Notícias

IGP-10 de setembro sobe 0,21%, ante alta de 0,16% em agosto, revela FGV

Rio

17/09/2025 08h22

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-10) subiu 0,21% em setembro, após alta de 0,16% em agosto, divulgou nesta quarta-feira, 17, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador acumula queda de 1,06% no ano e alta de 2,88% em 12 meses.

O resultado veio menor que a mediana das estimativas colhidas pelos Projeções Broadcast, de alta de 0,33%, com intervalo entre +0,10% e +0,39%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10) subiu 0,27% em setembro, ante aumento de 0,06% em agosto. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) recuou 0,13% em setembro, após elevação de 0,18% em agosto. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 0,42% em setembro, após elevação de 0,82% em agosto.

"A elevação dos preços das commodities agrícolas no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) explica a aceleração do IGP. As principais contribuições positivas vieram de produtos agropecuários, que tendem a antecipar repasses para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC)", afirmou André Braz, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota.

O período de coleta de preços para o índice de setembro foi do dia 11 de agosto de 2025 ao dia 10 de setembro de 2025.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Trump inicia visita histórica de Estado ao Reino Unido em meio a pompa e protestos

Maioria vê tentativa de golpe e participação de Bolsonaro nos atos, aponta Genial/Quaest

Tecnologia digital e IA a serviço do patrimônio arquitetônico mundial

Moradores de cidades da Grande Belo Horizonte relatam tremor de terra

Israel abre novo corredor humanitário; tropas avançam pelo centro de Gaza

Yulia Navalnaya diz que testes estrangeiros mostram que seu marido foi envenenado

Donald Trump chega ao castelo de Windsor no primeiro dia da visita oficial ao Reino Unido

Apoio ao impeachment de Moraes cai e maioria dos brasileiros rejeita medida, diz Genial/Quaest

7 em 10 no ensino médio usam IA, mas só 1/3 foi orientado

Comissão da UE propõe sanções contra Israel por guerra em Gaza

Genial/Quaest: 49% avaliam como exagerada pena de 27 anos de prisão imposta a Bolsonaro