Topo

Notícias

Ibovespa renova máximas e testa 146 mil pontos com apoio do Fed

17/09/2025 17h02

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, renovando máximas e testando o patamar dos 146 mil pontos pela primeira vez, após o banco central dos Estados Unidos confirmar expectativas e cortar os juros da maior economia do mundo, bem como sinalizar mais reduções neste ano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,93%, a 145.404,61 pontos, novo recorde para o fechamento, segundo dados preliminares, chegando a 146.330,9 pontos no melhor momento da sessão, renovando o topo histórico intradia. Na mínima, marcou 143.910,14 pontos.

O volume financeiro melhorou em relação aos últimos pregões e somava R$22,79 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Helicópteros do Exército são vistos carregando viaturas no ar no RJ; vídeo

Agricultura define diretrizes para controle agropecuário na Importação

Peru exibe fóssil de espécie singular de golfinho de 12 milhões de anos

Voto secreto na PEC da Blindagem é aprovado sob protestos e 'votação relâmpago'

Governo vai alterar prazo para adequação de big techs ao 'ECA digital'

Cuba diz que embargo dos EUA a impede de reparar sistema elétrico

Trump retorna à ONU em meio a conflitos em Gaza e na Ucrânia

Moraes quer ouvir PGR sobre pedido para investigar Eduardo e Gayer por ofensiva ao BB

Argentinos marcham contra vetos de Milei a fundos para educação e saúde

Fast Shop confessa propinas a fiscal e faz acordo para pagar multas de R$ 100 mi

A dois meses da COP30, só 79 de 198 países reservaram hospedagem