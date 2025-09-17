Ibovespa renova máximas e testa 146 mil pontos com apoio do Fed

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, renovando máximas e testando o patamar dos 146 mil pontos pela primeira vez, após o banco central dos Estados Unidos confirmar expectativas e cortar os juros da maior economia do mundo, bem como sinalizar mais reduções neste ano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,93%, a 145.404,61 pontos, novo recorde para o fechamento, segundo dados preliminares, chegando a 146.330,9 pontos no melhor momento da sessão, renovando o topo histórico intradia. Na mínima, marcou 143.910,14 pontos.

O volume financeiro melhorou em relação aos últimos pregões e somava R$22,79 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)