Ibovespa hesita na abertura após máximas com Fed sob holofote
SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria sem um viés claro nesta quarta-feira, faltando poucas horas para o Federal Reserve anunciar sua decisão de política monetária, com as apostas na direção do primeiro corte de juros dos Estados Unidos em nove meses.
Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,11%, a 143.910,14 pontos, após renovar máximas históricas na véspera. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, cedia 0,16%.
(Por Paula Arend Laier)