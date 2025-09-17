Topo

Ibovespa hesita na abertura após máximas com Fed sob holofote

17/09/2025 10h11

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria sem um viés claro nesta quarta-feira, faltando poucas horas para o Federal Reserve anunciar sua decisão de política monetária, com as apostas na direção do primeiro corte de juros dos Estados Unidos em nove meses.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,11%, a 143.910,14 pontos, após renovar máximas históricas na véspera. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, cedia 0,16%.

(Por Paula Arend Laier)

