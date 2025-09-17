Topo

IA pode aumentar em 40% o valor do comércio global, diz OMC

17/09/2025 09h34

A inteligência artificial poderia aumentar o valor do comércio global em quase 40% até 2040, graças à redução de custos e ao aumento da produtividade, indicou nesta quarta-feira (17) a Organização Mundial do Comércio (OMC).

Em seu último relatório anual sobre o comércio mundial, o organismo identificou a IA como um dos poucos pontos brilhantes em um sistema comercial global afetado por tarifas altas impostas pelos Estados Unidos aos seus parceiros.

"A IA tem um grande potencial para impulsionar o comércio ao reduzir os custos comerciais e remodelar a produção de bens e serviços", disse Ngozi Okonjo-Iweala, diretora da OMC, ao apresentar o relatório.

Segundo ela, as simulações da OMC sugerem que a IA poderia aumentar as exportações de bens e serviços em quase 40% acima das tendências atuais.

No entanto, essa tecnologia ameaça perturbar os mercados de trabalho e a falta de políticas adequadas poderia fazer com que os países de renda mais baixa perdessem oportunidades.

"Uma questão importante é se a IA aumentará as oportunidades para todos ou se aprofundará as desigualdades e exclusões existentes", destacou Okonjo-Iweala.

Se as economias de renda mais baixa não conseguirem fechar a lacuna digital, as projeções da OMC limitam a um aumento de 8% nos seus benefícios até 2040, bem abaixo dos 14% estimados para aquelas de renda mais alta.

No entanto, se reduzirem a lacuna de infraestrutura digital em 50% e adotarem a IA de forma mais generalizada, poderiam igualar os ganhos dos países de maior renda.

"Com a combinação adequada de comércio, investimento e políticas complementares, a IA pode criar novas oportunidades de crescimento em todas as economias", afirmou a líder da OMC.

Por outro lado, o organismo internacional destacou que os países estão aplicando mais restrições ao comércio de bens relacionados à IA.

Em 2024, quase 500 restrições estavam em vigor, principalmente por parte de economias de renda média e alta, enquanto em 2012 havia apenas 130.

