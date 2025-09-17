Helicópteros do Exército são vistos carregando viaturas no ar no RJ; vídeo

Dois helicópteros do Exército Brasileiro chamaram a atenção no céu da cidade de Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro. Durante os voos, eles foram vistos carregando viaturas.

O que aconteceu

Ação é uma série de exercícios do 1º Esquadrão de Cavalaria Aeromóvel na Operação Tormenta 2025. Ela aconteceu entre os dias 9 e 12 de setembro.

O helitransporte é uma atividade desafiadora e requer cuidadoso planejamento e execução, disse o Exército em nota. Essa foi a primeira vez que aconteceu o sobrevoo na cidade —sede do esquadrão (assista ao vídeo abaixo).

A operação contou com uma aeronave HM-3 Cougar, uma aeronave HA-1A Fennec e uma equipe de Transporte Aéreo e Suprimento Especial de Aviação (TASA) do 1° Batalhão de Aviação do Exército (1° BAvEx). A ação, segundo a entidade, serviu para aperfeiçoar o planejamento de oficiais e sargentos em operações aeromóveis de grande vulto e em navegação aérea.

Também foi válida para treinar procedimentos de infiltração aeromóvel, reconhecimento e inteligência em prol da Brigada de Infantaria Aeromóvel. Os militares ainda foram submetidos a uma avaliação de tiro de combate por fração.

O 1º Esquadrão de Cavalaria Aeromóvel é a tropa de reconhecimento e segurança da Brigada de Infantaria Aeromóvel. As atividades foram desenvolvidas com militares da 2ª Companhia de Precursores (2ª Cia Prec), do 22º Batalhão Logístico Aeromóvel (22º B Log Amv) e da 12ª Companhia de Engenharia de Combate Aeromóvel (12ª Cia Eng Cmb Amv).