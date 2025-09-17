Topo

Haddad: há várias propostas para LCI, LCA e debêntures incentivadas como alternativa a IOF

Brasília

17/09/2025 13h40

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 17, que há várias propostas na Pasta que comanda sobre a Medida Provisória 1303, editada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). "Tem várias propostas sendo feitas na Fazenda, no âmbito de uma mesa de negociação, e essa é uma das propostas que está sendo analisada com cuidado da nossa parte", disse a jornalistas ao deixar um seminário organizado pela Advocacia Geral da União (AGU) e pelos ministérios da Fazenda e Planejamento. Ele citou, como exemplo, a possibilidade do fim da isenção das debêntures incentivadas.

Haddad afirmou que não iria apresentar tudo o que está em discussão para não se antecipar ao diálogo que vai ser feito com os parlamentares. "Mas tem várias propostas sendo analisadas e recalibradas para obter os votos para aprovação", considerou.

Questionado sobre se o setor agropecuário já baixou um pouco a guarda em relação à taxação de LCAs, por exemplo, Haddad disse que as mudanças serão boas para eles também. "Tem mudanças nos títulos agrários que vão acabar concorrendo para o maior fluxo de recursos para o agro, então tem como compensar isso com formas mais inteligentes, no âmbito do Conselho Monetário Nacional (CMN), de regular essas letras", apontou, explicando que as propostas estão justamente sendo analisadas pelo CMN.

