Topo

Notícias

Guardiola descarta Manchester City como favorito na Champions

17/09/2025 13h13

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira (17), um dia antes do jogo contra o Napoli na primeira rodada da Liga dos Campeões, que não vê sua equipe como uma das favoritas ao título continental.

Os 'Citizens', que venceram a Champions em 2023, vêm participando das fases decisivas do torneio nos últimos anos, mas na temporada passada foram eliminados no playoff de acesso às oitavas de final pelo Real Madrid.

Segundo as casas de apostas, Liverpool, Barcelona, Arsenal e Paris Saint-Germain, atual campeão, são os grandes candidatos a levantar a 'Orelhuda'.

Perguntado sobre se via o City como um dos favoritos a conquistar a Champions, Guardiola respondeu: "A princípio, não somos. Temos apenas que desfrutar o momento, o caminho. Estamos felizes de estar aqui e só temos que nos concentrar no jogo de amanhã".

O técnico espanhol também falou sobre o retorno ao Etihad Stadium do meia belga Kevin De Bruyne, que em junho assinou com o Napoli depois de dez anos defendendo o Manchester City.

"Com certeza, é agradável para ele voltar. Estou ansioso para vê-lo depois do jogo. Não me surpreende ele estar jogando tão bem. Os jogadores do nível dele não precisam se adaptar", concluiu Guardiola.

jw/bsp/iga/ag/cb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Fiji inaugura embaixada e se une a países com sedes diplomáticas em Jerusalém

'Corpos mutilados, esmagados, membros abertos': cirurgião da Médicos Sem Fronteiras conta os horrores que presenciou em Gaza

Flávio vai à Itália e deve visitar Zambelli, presa em Roma

Ghazi Hamad, líder do Hamas, aparece na Al Jazeera após bombardeio israelense no Catar

Pauta de videográficos

Protestos e pompa marcam visita de Trump a Charles III em Windsor, com projeção de Epstein no castelo

Guardiola descarta Manchester City como favorito na Champions

Quem são os deputados do PT que votaram pela PEC da Blindagem? Veja lista

Milhares de manifestantes protestam em Londres contra visita de Trump

Centro-Sul processa 50,061 milhões de t de cana na 2ª quinzena de agosto

Vídeo de Romário sendo chamado de 'golpista' é de 2017