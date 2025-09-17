Topo

GSK promete investir US$ 30 bilhões nos EUA durante visita de Trump

17/09/2025 01h54

O grupo farmacêutico britânico GSK anunciou nesta quarta-feira (17), durante o primeiro dia da visita de Estado ao Reino Unido do presidente Donald Trump, que investirá 30 bilhões de dólares (158 bilhões de reais) nos Estados Unidos nos próximos cinco anos.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, o republicano tem pressionado, entre outros setores, os fabricantes de medicamentos a produzirem mais em seu país. 

Os investimentos anunciados pela GSK devem fortalecer as áreas de pesquisa e desenvolvimento, assim como as capacidades de produção nos Estados Unidos, afirmou a empresa em um comunicado.

A GSK está entre as 17 empresas que, segundo Trump, devem apresentar "compromissos firmes" para reduzir o preço de seus produtos nos Estados Unidos até 29 de setembro, sob ameaça de represálias.

A visita de Estado de Trump ao Reino Unido, que terminará na quinta-feira, tem sido marcada por vários anúncios de parcerias e investimentos entre as empresas dos dois países. 

Trump impôs uma série de tarifas desde que voltou à Casa Branca, em uma tentativa de obrigar indústrias de vários setores a aumentar a produção nacional, acusando-as de contribuir para um "injusto" déficit comercial dos Estados Unidos.

"A visita de Estado desta semana reúne dois países que lideram o mundo em ciência e inovação na saúde", disse a CEO da GSK, Emma Walmsley.

zap/js/dhw/pb/arm/fp

© Agence France-Presse

