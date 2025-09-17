Topo

Notícias

Governo notifica patrões sobre atraso do FGTS de empregadas domésticas

17/09/2025 11h46

Encerrado o prazo, o ministério alerta que os empregadores que não regularizarem a situação poderão ter os processos encaminhados para notificação formal e levantamento oficial dos débitos.

A orientação da pasta é que empregadores domésticos acompanhem regularmente as mensagens enviadas pelo DET para evitar a perda de prazos e possíveis prejuízos legais e trabalhistas.

O sistema disponibiliza atos administrativos, procedimentos fiscais, intimações, notificações, decisões administrativas e avisos em geral, centralizando toda a comunicação de forma digital.

"Além de estimular a regularização, a ação também reforça a importância do cumprimento das obrigações trabalhistas no setor doméstico, envolvendo empregadores, entidades sindicais e trabalhadoras e trabalhadores."

Números

O DET contabiliza 80.506 empregadores cadastrados, responsáveis por 154.063 postos de trabalho doméstico em todo o país. O montante devido ao FGTS, de acordo com o ministério, ultrapassa R$ 375 milhões.

"O que evidencia não apenas a dimensão dos vínculos empregatícios no setor, mas também a relevância da regularização e do cumprimento das obrigações trabalhistas junto a esses profissionais", acrescentou a pasta.

Estados

São Paulo lidera em números absolutos, com 26.588 empregadores, 53.072 trabalhadores e uma dívida de R$ 135 milhões. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia também apresentam valores expressivos, refletindo sua concentração populacional e econômica.

Já estados como Roraima, Amapá e Acre registram os menores volumes, com débitos inferiores a R$ 1 milhão, o que, segundo o ministério, "ilustra a diversidade da estrutura ocupacional e do mercado de trabalho doméstico formalizado no país".

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Cientistas relacionam mudanças climáticas a quase 18 mil mortes durante verão de 2025 na Europa

Colaborador próximo de secretário do Tesouro americano perto de ser número 2 do FMI

PF e CGU investigam corrupção em licenças de mineração em MG; diretor da ANM é preso

Pelo menos 50 refugiados sudaneses morreram em naufrágio no domingo (OIM)

PEC da Blindagem: 2 deputados do PT e ex-ministra mudam voto e se explicam

Maioria concorda com condenação de Bolsonaro, aponta pesquisa Atlas/Bloomberg

ONU alerta sobre suprimentos para norte de Gaza, atingido pela fome, após Israel fechar passagem

Votos do PT por blindagem constrangem governo, mas partido descarta punição

Tremores na Grande BH: epicentro em cidade registra 2,9º na escala Richter

Em 2º turno, Lula tem 50,6% e Tarcísio aparece com 45,2%, aponta Atlas/Bloomberg

Talibãs cortam cabos no Afeganistão para bloquear acesso à internet