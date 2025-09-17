Governo envia ao Congresso projetos para regular concorrência das "big techs" e atrair data centers

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal enviará ao Congresso Nacional duas propostas para regular a concorrência das plataformas digitais e atrair data centers para o Brasil, anunciou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira.

"O Ministério da Fazenda, junto com muitos outros parceiros... forjou um projeto de lei que está sendo encaminhado ao Congresso Nacional justamente para cuidar da concorrência no mundo digital", disse Haddad em evento no Palácio do Planalto.

"O outro visa atrair investimentos. O Brasil depende muito desse segundo projeto para garantir a sua soberania digital", acrescentou.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)