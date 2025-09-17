Governo de MG exonera servidores envolvidos em esquema de mineração ilegal

O governo de Minas Gerais exonerou quatro servidores envolvidos em suspeitas de corrupção com empresas da área de mineração.

O que aconteceu

Três diretores e um chefe regional tiveram as exonerações publicadas hoje em edição extra do Diário Oficial. São eles:

Arthur Ferreira Rezende Delfim, diretor de Apoio à Regularização Ambiental da Feam (Fundação Estadual de Meio Ambiente)

Breno Esteves Lasmar, diretor-geral do IEF (Instituto Estadual de Florestas) e presidente da CPB (Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas Protegidas)

Fernando Baliani da Silva, diretor de Apoio à Regularização Ambiental da Feam

da Silva, diretor de Apoio à Regularização Ambiental da Lirriet de Freitas Libório, chefe regional da Unidade de Regularização Ambiental do Leste de Minas

Operação da Polícia Federal prendeu hoje 15 pessoas —duas estão foragidas. Os agentes também cumprem 79 mandados de busca e apreensão. Segundo a Folha, o ex-diretor da PF Rodrigo de Melo Teixeira, que atuou na cúpula da corporação no governo Lula, é um dos presos.

Justiça Federal afirmou que a investigação demonstrou indícios de "corrupção sistêmica" no governo de MG. Também viu envolvimento de dois diretores da ANM (Agência Nacional de Mineração). "Verificam-se realizadas diligências específicas aptas o bastante a demonstrar a existência de fortes indícios da prática dos crimes investigados, os quais notadamente apontam para a atuação dos investigados junto a órgãos públicos, ANM, Semad, Iphan, Feam, IEF, Copam", diz a decisão que autorizou a operação.

Houve "provável pagamento de vantagens indevidas para obtenção de contrapartidas irregulares", segundo o documento. "Consubstanciadas em prioridade e principalmente na obtenção ilícita de concessão/autorização ambiental para levar a efeito projetos minerários irregulares."

Romeu Zema (Novo) é o governador de Minas Gerais desde 2018. Episódios envolvendo o grupo criminoso e órgãos ambientais do Estado teriam ocorrido desde 2020, segundo a PF. Além disso, diretores da ANM alvos da investigação são suspeitos de atuar para o grupo criminoso desde, pelo menos, 2019, período que abarca o governo Bolsonaro (2018-2022).

Empresário é apontado como líder

Alan Cavalcante dos Santos é apontado pela PF como líder do grupo criminoso. Ele é dono da mineradora Gute Sitch. Seus sócios, Helder Adriano de Freitas e João Alberto Paixão Lages, ex-deputado estadual por Minas Gerais, também são alvos de prisão preventiva.

Ao lado dos sócios, ele teria criado, em 2022, o Grupo Minerar, uma empresa exclusivamente para administrar os ilícitos. Alan seria responsável pela coordenação do grupo, Helder seria o diretor operacional e João Alberto o diretor de relações interinstitucionais.

Criminosos lucraram pelo menos R$ 1,5 bilhão, e projetos ligados à organização criminosa tinham projeção de ganhos de R$ 18 bilhões. A PF pediu o bloqueio de bens.

Grupo teria corrompido agentes públicos para ganhar autorizações e licenças ambientais para explorar o minério em áreas proibidas. Segundo a PF, entre as áreas de exploração das empresas estavam locais tombados e perto de áreas de preservação. Fazem parte da lista servidores de órgãos como o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Minas) e da Secretaria do Meio Ambiente.

Uma das autorizações de extração mineral irregular teria sido emitida durante um feriado de Natal, em 25 de dezembro. Em outro momento, mesmo com apresentação de documentos fora de prazos legais e com manifestações de órgãos como a AGU alertando sobre a ilegalidade do processo, autorizações de exploração foram expedidas.

Além de conseguir as licenças, o grupo criminoso também agiu para neutralizar a fiscalização do estado, monitorando agentes ambientais. Eles também lavaram o dinheiro conseguido de forma ilícita, segundo as investigações.