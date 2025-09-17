Topo

Gleisi diz que Eduardo como líder da minoria é a 'desmoralização da Câmara'

Ministra diz que Eduardo deveria ser cassado por "conspirar contra o Brasil" - Gustavo Bezerra/PT
do UOL

Do UOL, em São Paulo

17/09/2025 12h47Atualizada em 17/09/2025 12h47

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), classificou como uma "desmoralização" para a Câmara dos Deputados a escolha da oposição de tornar Eduardo Bolsonaro (PL-SP) líder da minoria na Casa.

O que aconteceu

Gleisi chamou a manobra da oposição de "vergonhosa". "É uma desmoralização para a Câmara e uma ofensa ao país", disse a ministra nas redes sociais. A decisão final deve ficar a cargo do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A iniciativa de transformar Eduardo em líder da minoria é para tentar impedir a perda de seu mandato por faltas. O grupo político entende, baseado em uma interpretação aberta em 2015, que líderes de bancadas podem marcar presença de qualquer lugar.

Para ministra, o deputado deve ser cassado não apenas pelas faltas, mas também por "conspirar contra o Brasil" com os EUA. Eduardo está no país desde fevereiro e, segundo a Polícia Federal, atua para que o governo norte-americano aplique sanções contra o Brasil em prol do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo STF pela trama golpista. Os dois foram indiciados pela PF pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito.

O deputado chegou a pedir para exercer o mandato à distância. O regimento interno, no entanto, não prevê a medida. Desde julho, quando acabou a licença, ele não registra presença nas sessões. Se contabilizar 120 faltas, pode perder o mandato —a contagem ocorre no começo de cada ano legislativo.

