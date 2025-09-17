Genial/Quaest: para 54%, Bolsonaro participou de tentativa de golpe

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que a maioria dos entrevistados acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou do plano da tentativa de golpe de Estado, crime pelo qual foi condenado pelo STF.

O que a pesquisa perguntou

Você acredita que houve tentativa de golpe?

Sim (55%)

Não (38%)

Não sabe/Não respondeu (7%)

O ex-presidente Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe?

Sim (54%)

Não (34%)

Não sabe/não respondeu (10%)

O processo judicial contra Bolsonaro foi imparcial ou teve perseguição política?

Teve perseguição (47%)

Imparcial (42%)

Não sabe/não respondeu (11%)

Prisão com pena de 27 anos e 3 meses a Bolsonaro foi justa?

Exagerada (49%)

Adequada (35%)

Insuficiente (12%)

Não sabe/não respondeu (4%)

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.