Genial/Quaest: para 54%, Bolsonaro participou de tentativa de golpe
Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que a maioria dos entrevistados acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou do plano da tentativa de golpe de Estado, crime pelo qual foi condenado pelo STF.
O que a pesquisa perguntou
Você acredita que houve tentativa de golpe?
- Sim (55%)
- Não (38%)
- Não sabe/Não respondeu (7%)
O ex-presidente Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe?
- Sim (54%)
- Não (34%)
- Não sabe/não respondeu (10%)
O processo judicial contra Bolsonaro foi imparcial ou teve perseguição política?
- Teve perseguição (47%)
- Imparcial (42%)
- Não sabe/não respondeu (11%)
Prisão com pena de 27 anos e 3 meses a Bolsonaro foi justa?
- Exagerada (49%)
- Adequada (35%)
- Insuficiente (12%)
- Não sabe/não respondeu (4%)
Metodologia
A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.