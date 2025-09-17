Topo

Genial/Quaest: para 54%, Bolsonaro participou de tentativa de golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o hospital DF Star após a realização de procedimentos médicos Imagem: Pedro Ladeira - 14.set.2025/Folhapress
Luccas Lucena
do UOL

Do UOL, em São Paulo

17/09/2025 07h00

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que a maioria dos entrevistados acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou do plano da tentativa de golpe de Estado, crime pelo qual foi condenado pelo STF.

O que a pesquisa perguntou

Você acredita que houve tentativa de golpe?

  • Sim (55%)
  • Não (38%)
  • Não sabe/Não respondeu (7%)

O ex-presidente Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe?

  • Sim (54%)
  • Não (34%)
  • Não sabe/não respondeu (10%)

O processo judicial contra Bolsonaro foi imparcial ou teve perseguição política?

  • Teve perseguição (47%)
  • Imparcial (42%)
  • Não sabe/não respondeu (11%)
Prisão com pena de 27 anos e 3 meses a Bolsonaro foi justa?
  • Exagerada (49%)
  • Adequada (35%)
  • Insuficiente (12%)
  • Não sabe/não respondeu (4%)

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

