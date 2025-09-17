Topo

Notícias

Genial/Quaest: 49% avaliam como exagerada pena de 27 anos de prisão imposta a Bolsonaro

São Paulo

17/09/2025 08h08

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 17, mostra que 49% dos brasileiros avaliam como exagerada a pena de 27 anos e três meses de prisão imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Outros 35% a consideram adequada, enquanto 12% a classificam como insuficiente. São 4% os que não responderam à pergunta.

Na semana passada, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Além da prisão, ele foi condenado a pagar 124 dias-multa de dois salários mínimos para cada dia.

A pesquisa também questionou os brasileiros sobre outras medidas restritivas impostas ao ex-presidente pelo Supremo.

Segundo o levantamento, 51% consideram adequada a prisão domiciliar, 28% a julgam exagerada e, 16%, insuficiente. Em relação ao uso de tornozeleira eletrônica, 48% avaliam a medida como adequada, 35% como exagerada e 13% como insuficiente. As duas sanções foram aplicadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, contra Bolsonaro antes da condenação por tentativa de golpe de Estado.

Em julho, Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas restritivas, como a proibição de acesso às redes sociais. No mês seguinte, o magistrado decretou a prisão domiciliar após Bolsonaro violar as medidas cautelares. À época, o ministro afirmou que o ex-presidente e seu filho Eduardo Bolsonaro agiram para coagir o julgamento da ação penal da trama golpista.

A pesquisa também avaliou a opinião dos brasileiros sobre a condenação que tornou Bolsonaro inelegível: 47% a avaliam como adequada, 35% como exagerada e 12% como insuficiente.

Questionados sobre a trama golpista, 55% dos entrevistados afirmaram que houve uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Lula após as eleições de 2022. Outros 38% negam que uma ruptura institucional tenha sido tentada.

Além disso, 54% avaliam que a tentativa de golpe contou com a participação de Bolsonaro, enquanto 34% acreditam que ele não atuou na trama golpista.

A pesquisa entrevistou 2.004 pessoas, com 16 anos ou mais, de 12 a 14 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com 95% de nível de confiança.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

7 em 10 no ensino médio usam IA, mas só 1/3 foi orientado

Comissão da UE propõe sanções contra Israel por guerra em Gaza

Genial/Quaest: 49% avaliam como exagerada pena de 27 anos de prisão imposta a Bolsonaro

Chanceler alemão acusa Putin de assassinato e de tentar desestabilizar o Ocidente

Oposição diz ter acordo com Motta para pautar rito célere de projeto de anistia

Lula edita MP com crédito extraordinário para renegociação de dívidas rurais

Entenda a "PEC da Blindagem", que protege congressistas de processos

Dezenove detidos na Espanha por homicídios em embarcação que transportava migrantes

Viúva de opositor russo Navalny diz que ele morreu envenenado

Desaprovação do governo Lula é de 51%, aponta Genial/Quaest; 46% aprovam

Aprovação do governo Lula fica estável e defesa da soberania é bem avaliada