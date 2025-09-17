Topo

Notícias

Futuros de Wall Street ficam estáveis com cautela antes da decisão do Fed

17/09/2025 08h15

(Reuters) - Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos registravam poucas mudanças nesta quarta-feira, com os investidores retendo grandes apostas enquanto aguardam um anúncio após a reunião de dois dias do Federal Reserve para avaliar a trajetória da política monetária norte-americana.

Espera-se que o banco central dos EUA reduza os custos de empréstimos em pelo menos 25 pontos-base em anúncio a ser feito às 15h (horário de Brasília), um movimento precificado pelos investidores depois que uma série de indicadores econômicos apontou para um enfraquecimento do mercado de trabalho.

Os mercados acompanharão de perto o discurso do chair do Fed, Jerome Powell, bem como as suas projeções para avaliar a extensão dos cortes nas taxas de juros que poderão ser feitos neste ano e no próximo.

Os participantes do mercado estão esperando uma redução da taxa totalizando cerca de 68 pontos-base até o final do ano, de acordo com dados compilados pela LSEG.

"Os investidores estarão atentos ao fato de as autoridades do Fed estarem reagindo às expectativas do mercado em relação a uma série de cortes nas taxas que se estenderão até o próximo ano", disseram os analistas do UBS Global Wealth Management.

O futuro do S&P 500 subia 0,02%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 seguia estável, e o futuro do Dow Jones subia 0,05%.

(Reportagem de Purvi Agarwal em Bengaluru)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Bolsonaro segue com anemia e apresenta alteração na função renal, diz boletim médico

Kast sustenta sua candidatura presidencial em plano anticrime para o Chile

Agricultura eleva projeção do valor bruto da produção em 2025 para R$ 1,406 tri

PF mira cúpula da Agência Nacional de Mineração por esquema bilionário de corrupção

'Taxa Zucman': conheça o imposto sobre ultrarricos que incendeia o debate político na França

Brasil é o quarto país que mais mata ativistas ambientais

Dinamarca comprará armas de longo alcance pela 1ª vez devido à ameaça russa

Principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann é libertado

Em 'romance musical', Antonio Interlandi destaca a potência sonora de dois pianos no palco

Bolsonaro segue com anemia e tem alteração da função dos rins, diz boletim

Israel abre nova rota para sair da Cidade de Gaza por 48 horas enquanto tanques avançam