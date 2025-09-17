Futuros de Wall Street ficam estáveis com cautela antes da decisão do Fed

(Reuters) - Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos registravam poucas mudanças nesta quarta-feira, com os investidores retendo grandes apostas enquanto aguardam um anúncio após a reunião de dois dias do Federal Reserve para avaliar a trajetória da política monetária norte-americana.

Espera-se que o banco central dos EUA reduza os custos de empréstimos em pelo menos 25 pontos-base em anúncio a ser feito às 15h (horário de Brasília), um movimento precificado pelos investidores depois que uma série de indicadores econômicos apontou para um enfraquecimento do mercado de trabalho.

Os mercados acompanharão de perto o discurso do chair do Fed, Jerome Powell, bem como as suas projeções para avaliar a extensão dos cortes nas taxas de juros que poderão ser feitos neste ano e no próximo.

Os participantes do mercado estão esperando uma redução da taxa totalizando cerca de 68 pontos-base até o final do ano, de acordo com dados compilados pela LSEG.

"Os investidores estarão atentos ao fato de as autoridades do Fed estarem reagindo às expectativas do mercado em relação a uma série de cortes nas taxas que se estenderão até o próximo ano", disseram os analistas do UBS Global Wealth Management.

O futuro do S&P 500 subia 0,02%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 seguia estável, e o futuro do Dow Jones subia 0,05%.

(Reportagem de Purvi Agarwal em Bengaluru)