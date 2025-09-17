Flávio vai à Itália e deve visitar Zambelli, presa em Roma

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) embarca amanhã à Itália para participar de um evento organizado pelo partido da extrema direita Liga.

O que aconteceu

Flávio disse que foi convidada pelo líder do partido e vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini. O evento, "La tua Pontida Liberi e Forti", está marcado para o dia 21, em Pontida, que fica a cerca de 600 quilômetros da capital, Roma.

O senador afirmou ao UOL que pretende visitar Carla Zambelli (PL-SP). A deputada federal está presa desde julho em uma penitenciária de Roma. Flávio retorna ao Brasil no dia 22.

Aliado da família Bolsonaro, Salvini prestou solidariedade ao ex-presidente após a condenação por tentativa de golpe. "Quando faltam argumentos, a esquerda usa todos os meios para atacar seus oponentes políticos, a começar pelo judiciário", escreveu. Em 2018, ele comemorou a ida do então candidato à Presidência para o segundo turno e disse que "até no Brasil as coisas estão mudando". No primeiro turno, Bolsonaro marcou 46% dos votos contra 29% de Fernando Haddad (PT).

Outros três senadores embarcam hoje à Itália com o objetivo de visitar Zambelli. Damares Alves (Republicanos-DF), Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES) afirmam que querem "acompanhar de perto a situação e prestar solidariedade" à deputada.

A viagem será custeada com recursos próprios dos senadores, afirma a equipe do senador Girão. Segundo a assessoria dos parlamentares, as despesas de deslocamento e estadia serão "integralmente" pagas pelo grupo.

Os senadores também querem se reunir com parlamentares italianos. O objetivo é buscar "interlocução com autoridades italianas competentes, reforçando a importância de que a deputada possa responder ao processo em liberdade", afirma ainda a assessoria de Girão.

Zambelli saiu do Brasil após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo condenou a deputada e o hacker Walter Delgatti Neto pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológico.