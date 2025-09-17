Topo

Notícias

Flávio vai à Itália e deve visitar Zambelli, presa em Roma

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - Adriano Machado/Reuters
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Imagem: Adriano Machado/Reuters
Ana Paula Bimbati
do UOL

Do UOL, em São Paulo

17/09/2025 13h26

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) embarca amanhã à Itália para participar de um evento organizado pelo partido da extrema direita Liga.

O que aconteceu

Flávio disse que foi convidada pelo líder do partido e vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini. O evento, "La tua Pontida Liberi e Forti", está marcado para o dia 21, em Pontida, que fica a cerca de 600 quilômetros da capital, Roma.

Relacionadas

Damares, Girão e Magno Malta vão à Itália para ver Zambelli

Eduardo Bolsonaro foi para os EUA 'para salvar o pai', diz Valdemar

Bolsonaro segue com anemia e tem alteração da função dos rins, diz boletim

O senador afirmou ao UOL que pretende visitar Carla Zambelli (PL-SP). A deputada federal está presa desde julho em uma penitenciária de Roma. Flávio retorna ao Brasil no dia 22.

Aliado da família Bolsonaro, Salvini prestou solidariedade ao ex-presidente após a condenação por tentativa de golpe. "Quando faltam argumentos, a esquerda usa todos os meios para atacar seus oponentes políticos, a começar pelo judiciário", escreveu. Em 2018, ele comemorou a ida do então candidato à Presidência para o segundo turno e disse que "até no Brasil as coisas estão mudando". No primeiro turno, Bolsonaro marcou 46% dos votos contra 29% de Fernando Haddad (PT).

Outros três senadores embarcam hoje à Itália com o objetivo de visitar Zambelli. Damares Alves (Republicanos-DF), Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES) afirmam que querem "acompanhar de perto a situação e prestar solidariedade" à deputada.

A viagem será custeada com recursos próprios dos senadores, afirma a equipe do senador Girão. Segundo a assessoria dos parlamentares, as despesas de deslocamento e estadia serão "integralmente" pagas pelo grupo.

Os senadores também querem se reunir com parlamentares italianos. O objetivo é buscar "interlocução com autoridades italianas competentes, reforçando a importância de que a deputada possa responder ao processo em liberdade", afirma ainda a assessoria de Girão.

Zambelli saiu do Brasil após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo condenou a deputada e o hacker Walter Delgatti Neto pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológico.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Bolsonaro recebe alta após melhora no quadro renal e de anemia

Bolsonaro recebe alta após melhora no quadro renal e de anemia

Secretário de Trump responde a ministros do STF e reforça ameaça de reagir à 'caça às bruxas'

Fiji inaugura embaixada e se une a países com sedes diplomáticas em Jerusalém

'Corpos mutilados, esmagados, membros abertos': cirurgião da Médicos Sem Fronteiras conta os horrores que presenciou em Gaza

Flávio vai à Itália e deve visitar Zambelli, presa em Roma

Ghazi Hamad, líder do Hamas, aparece na Al Jazeera após bombardeio israelense no Catar

Pauta de videográficos

Protestos e pompa marcam visita de Trump a Charles III em Windsor, com projeção de Epstein no castelo

Guardiola descarta Manchester City como favorito na Champions

Quem são os deputados do PT que votaram pela PEC da Blindagem? Veja lista