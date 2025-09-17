Topo

Fed também corta em 25 pb a taxa sobre compulsórios, a 4,15%, e a taxa de desconto, a 4,25%

17/09/2025

Além de reduzir a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) em 25 pontos-base (pb), para faixa entre 4% a 4,25% ao ano, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortou a taxa sobre compulsórios a 4,15% e a taxa de desconto em 4,25% em decisão anunciada nesta quarta-feira, 17.

Segundo o comunicado da instituição, o FOMC disse que a realização de operações compromissadas (repo) overnight permanece com taxa mínima de 4,25% e limite agregado de US$ 500 bilhões.

As operações reversas (reverse repo) overnight serão conduzidas com taxa de 4%, com um limite diário de US$ 160 bilhões por contraparte.

Em relação ao balanço patrimonial, o Fed reafirmou que continuará a reduzir sua carteira de ativos. Os resgates de títulos do Tesouro continuarão limitados a US$ 5 bilhões por mês.

