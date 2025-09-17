Fed reduz mediana das projeções para Fed Funds em 2025, 2026 e 2027

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reduziram as projeções para a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa básica de juros dos EUA) para 2025, 2026 e 2027 em setembro, na comparação com as estimativas divulgadas após a reunião de política monetária de junho.

Para 2025, a mediana das estimativas para a taxa dos Fed Funds caiu de 3,9% em junho para 3,6% em setembro.

Para 2026, a projeção passou de 3,6% para 3,4%, no mesmo período.

Para 2027, a expectativa foi reduzida de 3,4% para 3,1%%. No longo prazo a mediana permaneceu inalterada em 3%. O patamar projetado para 2028 foi calculado em 3,1%.

Nesta quarta-feira, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do BC dos Estados Unidos reduziu a taxa dos Fed Funds em 0,25 ponto porcentual, como era esperado, para a faixa de 4% a 4,25%.