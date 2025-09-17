Topo

Fed eleva mediana das projeções para crescimento do PIB dos EUA em 2025, 2026 e 2027

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) elevaram as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) real dos Estados Unidos para 2025, 2026 e 2027 em junho, na comparação com as estimativas divulgadas após a reunião de política monetária de junho.

Para 2025, a mediana das estimativas de crescimento da economia americana foi ajustada de 1,4% em junho para 1,6% agora. Para 2026, a projeção passou de 1,6% para 1,8%%, no mesmo período. Para 2027, a expectativa subiu de 1,8% para 1,9%. No longo prazo a mediana também permaneceu inalterada,em 1,8%.

Os dirigentes mantiveram a expectativa para a taxa de desemprego no país para 2025. A mediana das estimativas para a taxa de desemprego este ano segue em 4,5%. Para 2026, a projeção passou de 4,5% para 4,4%, assim como em 2027, que saiu de 4,4% para 4,3%. No longo prazo, a taxa de desemprego projetada permaneceu em 4,2% em setembro, mesmo patamar previsto para 2028.

