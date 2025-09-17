Topo

Notícias

Fed corta suas taxas de juros em um quarto de ponto percentual, a 4%-4,25%

17/09/2025 15h50

O Federal Reserve dos Estados Unidos reduziu suas taxas de juros de referência nesta quarta-feira (17), pela primeira vez neste ano, em um quarto de ponto percentual, como esperava o mercado, devido a um mercado de trabalho mais fraco.

O Fed reduziu a taxa de juros de referência para 4-4,25% e prevê dois cortes adicionais neste ano.

Apenas o novo governador do Fed, Stephen Miran, cuja nomeação foi impulsionada pelo presidente Donald Trump ? crítico do Fed ? votou contra essa decisão e buscou uma redução maior da taxa.

O comitê monetário do banco central mostrou-se também mais otimista em relação ao crescimento da economia americana, que prevê em 1,6% neste ano, frente aos 1,4% que projetava em junho.

O comitê não fez mudanças quanto às suas expectativas de desemprego e inflação.

A decisão do Fed ocorreu após meses de fortes pressões de Trump para que reduza as taxas e em um contexto de crescentes preocupações pela pressão política sobre o banco central, uma instituição independente.

- Pressão sobre o emprego -

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed, composto por 12 membros encarregados de fixar as taxas, atravessa uma série de turbulências.

Embora Trump tenha deixado de ameaçar destituir o presidente do Fed, Jerome Powell, o mandatário agora mira a demissão da governadora do FOMC Lisa Cook por uma acusação de fraude hipotecária.

O Federal Reserve costuma manter as taxas de juros em um nível alto para controlar a inflação de forma sustentável.

Mas desta vez prevaleceram as preocupações com o emprego, apesar de a inflação se manter acima de 2%.

De fato, o Fed afirmou em um comunicado que "os riscos para o emprego aumentaram", mesmo que a inflação "tenha subido e se mantenha de algum modo elevada".

A instituição assinalou que a criação de postos de trabalho desacelerou e a taxa de desemprego aumentou, embora "se mantenha baixa".

Segundo dados publicados na semana passada, o índice de preços ao consumidor ? indicador-chave para a inflação ? subiu a 2,9% em agosto, o valor mais alto desde o início do ano.

bys/aha/mr/mar/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Sistema israelense de laser antimísseis "Iron Beam" estará pronto para uso militar ainda este ano

Venezuela inicia exercícios militares em ilha do Caribe (ministro da Defesa)

Fed corta suas taxas de juros em um quarto de ponto percentual, a 4%-4,25%

PT vai a Alcolumbre contra aliado de Bolsonaro na CPI do INSS

Vídeo de brasileiros protestaram em frente à Casa Branca é falso

Louboutin terá Jaden Smith, filho de Will Smith, à frente de sua linha masculina

Flick sobre retorno de Yamal: 'É para estar 100%'

PL, Centrão e petistas dão aval a voto secreto na PEC da Blindagem

Como Trump usa morte de Kirk para tentar silenciar opositores

Embrapa: custo de produção do suíno sobe em agosto, mas cai para frango de corte

Justiça vê corrupção na área ambiental de governos Bolsonaro, Lula e Zema