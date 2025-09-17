Fed corta suas taxas de juros em um quarto de ponto percentual, a 4%-4,25%

O Federal Reserve dos Estados Unidos reduziu suas taxas de juros de referência nesta quarta-feira (17), pela primeira vez neste ano, em um quarto de ponto percentual, como esperava o mercado, devido a um mercado de trabalho mais fraco.

O Fed reduziu a taxa de juros de referência para 4-4,25% e prevê dois cortes adicionais neste ano.

Apenas o novo governador do Fed, Stephen Miran, cuja nomeação foi impulsionada pelo presidente Donald Trump ? crítico do Fed ? votou contra essa decisão e buscou uma redução maior da taxa.

O comitê monetário do banco central mostrou-se também mais otimista em relação ao crescimento da economia americana, que prevê em 1,6% neste ano, frente aos 1,4% que projetava em junho.

O comitê não fez mudanças quanto às suas expectativas de desemprego e inflação.

A decisão do Fed ocorreu após meses de fortes pressões de Trump para que reduza as taxas e em um contexto de crescentes preocupações pela pressão política sobre o banco central, uma instituição independente.

- Pressão sobre o emprego -

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed, composto por 12 membros encarregados de fixar as taxas, atravessa uma série de turbulências.

Embora Trump tenha deixado de ameaçar destituir o presidente do Fed, Jerome Powell, o mandatário agora mira a demissão da governadora do FOMC Lisa Cook por uma acusação de fraude hipotecária.

O Federal Reserve costuma manter as taxas de juros em um nível alto para controlar a inflação de forma sustentável.

Mas desta vez prevaleceram as preocupações com o emprego, apesar de a inflação se manter acima de 2%.

De fato, o Fed afirmou em um comunicado que "os riscos para o emprego aumentaram", mesmo que a inflação "tenha subido e se mantenha de algum modo elevada".

A instituição assinalou que a criação de postos de trabalho desacelerou e a taxa de desemprego aumentou, embora "se mantenha baixa".

Segundo dados publicados na semana passada, o índice de preços ao consumidor ? indicador-chave para a inflação ? subiu a 2,9% em agosto, o valor mais alto desde o início do ano.

