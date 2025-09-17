Topo

Notícias

Fed cita aumento nos riscos de baixa para o emprego, mas vê aumento da inflação nos EUA

São Paulo

17/09/2025 15h48

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) notou que houve aumento nos riscos de baixa para o emprego, em comunicado da decisão de cortar as taxas de juros em 25 pontos-base, divulgado nesta quarta-feira, 17. O trecho é uma adição no texto do comunicado do BC dos Estados Unidos, que reiterou estar atento aos riscos para ambos os mandatos de emprego pleno e estabilidade da inflação em 2%.

O BC norte-americano retirou a constatação de que as condições do mercado de trabalho continuam sólidas, afirmando no lugar que os ganhos de emprego desaceleraram e que a taxa de desemprego subiu, embora continue em nível baixo.

Em relação à economia, os dirigentes ressaltaram que o crescimento da atividade econômica continuou a moderar no primeiro semestre deste ano.

Contudo, o Fed também adicionou ao texto observação de que a inflação subiu no país e reiterou que continua em nível "um pouco elevado".

O BC norte-americano ressaltou que as incertezas sobre as perspectivas econômicas permanecem elevadas e reforçou seu compromisso em atingir o duplo mandato de emprego e inflação no longo prazo.

Segundo o comunicado, o Comitê está preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado e "avaliará cuidadosamente dados, perspectivas e balança de riscos". Os dirigentes levarão em consideração amplas leituras sobre condições do mercado de trabalho, pressão da inflação e expectativas inflacionárias, além de desdobramentos financeiros e internacionais.

"O Comitê irá monitorar cuidadosamente as implicações das informações recebidas para a perspectiva econômica", conclui a nota.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Pesquisadores gaúchos fazem performance artística em Paris para lembrar tragédia das enchentes no RS

Sistema israelense de laser antimísseis "Iron Beam" estará pronto para uso militar ainda este ano

"Antissemitismo jamais desapareceu da Alemanha", diz Merz

Venezuela inicia exercícios militares em ilha do Caribe (ministro da Defesa)

Manifestação em Portugal denuncia endurecimento da política migratória; brasileiros são alvo de xenofobia

França prepara dia de protestos contra política econômica; mais da metade da população aprova movimento

Fed corta suas taxas de juros em um quarto de ponto percentual, a 4%-4,25%

PT vai a Alcolumbre contra aliado de Bolsonaro na CPI do INSS

Vídeo de brasileiros protestaram em frente à Casa Branca é falso

Louboutin terá Jaden Smith, filho de Will Smith, à frente de sua linha masculina

Flick sobre retorno de Yamal: 'É para estar 100%'