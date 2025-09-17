Topo

Notícias

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

17/09/2025 18h42

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,06%

Pontos: 145.593,63

Máxima de +1,58% : 146.331 pontos

Mínima de -0,11% : 143.910 pontos

Volume: R$ 45,22 bilhões

Variação em 2025: 21,04%

Variação no mês: 2,95%

Dow Jones: +0,57%

Pontos: 46.018,32

Nasdaq: -0,33%

Pontos: 22.261,33

Ibovespa Futuro: +1,09%

Pontos: 147.035

Máxima (pontos): 148.305

Mínima (pontos): 145.130

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,40

Variação: +1,32%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,64

Variação: +0,35%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,52

Variação: +3,12%

Ambev ON

Preço: R$ 12,79

Variação: +0,63%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,30

Variação: +0,35%

Vale ON

Preço: R$ 57,72

Variação: +0,03%

BRF SA ON

Preço: R$ 22,07

Variação: -0,36%

Vale ON

Preço: R$ 57,72

Variação: +0,03%

Itausa PN

Preço: R$ 11,34

Variação: +1,8%

Global 40

Cotação: 731,196 centavos de dólar

Variação: -0,19%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3007

Venda: R$ 5,3012

Variação: +0,06%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,47

Venda: R$ 5,57

Variação: -0,22%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3005

Venda: R$ 5,3011

Variação: -0,16%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3900

Venda: R$ 5,5290

Variação: -0,54%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,3265

Variação: +0,19%

- Euro

Compra: US$ 1,1812 (às 11h39)

Venda: US$ 1,1817 (às 11h39)

Variação: -0,41%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2690

Venda: R$ 6,2700

Variação: -0,22%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3700

Venda: R$ 6,5070

Variação: -0,54%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.717,80 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: - 0,2%

