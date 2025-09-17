Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,06%
Pontos: 145.593,63
Máxima de +1,58% : 146.331 pontos
Mínima de -0,11% : 143.910 pontos
Volume: R$ 45,22 bilhões
Variação em 2025: 21,04%
Variação no mês: 2,95%
Dow Jones: +0,57%
Pontos: 46.018,32
Nasdaq: -0,33%
Pontos: 22.261,33
Ibovespa Futuro: +1,09%
Pontos: 147.035
Máxima (pontos): 148.305
Mínima (pontos): 145.130
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,40
Variação: +1,32%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,64
Variação: +0,35%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,52
Variação: +3,12%
Ambev ON
Preço: R$ 12,79
Variação: +0,63%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,30
Variação: +0,35%
Vale ON
Preço: R$ 57,72
Variação: +0,03%
BRF SA ON
Preço: R$ 22,07
Variação: -0,36%
Vale ON
Preço: R$ 57,72
Variação: +0,03%
Itausa PN
Preço: R$ 11,34
Variação: +1,8%
Global 40
Cotação: 731,196 centavos de dólar
Variação: -0,19%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3007
Venda: R$ 5,3012
Variação: +0,06%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,47
Venda: R$ 5,57
Variação: -0,22%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3005
Venda: R$ 5,3011
Variação: -0,16%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3900
Venda: R$ 5,5290
Variação: -0,54%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,3265
Variação: +0,19%
- Euro
Compra: US$ 1,1812 (às 11h39)
Venda: US$ 1,1817 (às 11h39)
Variação: -0,41%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2690
Venda: R$ 6,2700
Variação: -0,22%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3700
Venda: R$ 6,5070
Variação: -0,54%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.717,80 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: - 0,2%