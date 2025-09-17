Topo

Vídeo de Romário sendo chamado de 'golpista' é de 2017

17.set.2025 - Romário foi hostilizado no aeroporto do Galeão em 2017 - Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook
17.set.2025 - Romário foi hostilizado no aeroporto do Galeão em 2017 Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook
do UOL

Ricardo Espina

Colaboração para o UOL

17/09/2025 12h58

Publicações nas redes sociais enganam ao tratar como recente um vídeo que mostra o senador Romário (PL-RJ) sendo chamado de "golpista".

As imagens são de 2017 e mostram o ex-jogador supostamente sendo questionado após votar a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT).

As peças desinformativas tentam ligar o conteúdo à recente cobrança de bolsonaristas sobre o parlamentar, que não demonstrou apoio pelo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

A publicação contém a seguinte mensagem: "Romário golpista! Baixinho é hostilisado em aeroporto".

Um vídeo mostra o senador se deslocando por um corredor, aparentemente em um carrinho. Um homem diz: "Aqui no Galeão com o Romário golpista!". O senador responde: "Acabou a boquinha dela". Uma outra pessoa também provoca Romário, que retruca. A discussão termina poucos metros depois, quando o senador desce do veículo com sua mala.

Não há qualquer referência sobre a data de gravação ou o contexto da cena. Como as publicações são recentes, elas dão a entender que o vídeo estaria ligado à cobrança feita pelos bolsonaristas ao senador.

Por que é distorcido

Vídeo é de 2017. Uma busca reversa permitiu chegar ao conteúdo original, que remete a uma reportagem publicada pelo jornal Estado de Minas em 30 de agosto de 2017 (aqui, aqui e abaixo). O texto relata que o senador teria sido hostilizado por votar a favor do impeachment de Dilma cerca de um ano antes (aqui, aqui e aqui). A cena ocorreu no trecho entre dois terminais do Galeão, cujo trajeto é feito por um carrinho elétrico.

Senador virou alvo de críticas dentro do PL. Romário foi o único senador do partido, o mesmo de Bolsonaro, a não assinar o pedido protocolado pela oposição para o impeachment de Moraes, relator do processo da trama golpista no STF (aqui). A atitude gerou cobranças por parte de parlamentares bolsonaristas e de apoiadores do ex-presidente (aqui e aqui). Nos atos pró-Bolsonaro em 7 de Setembro, manifestantes concentrados na avenida Paulista, em São Paulo, gritaram "fora, Romário" (aqui). O ex-jogador disse não ter rompido com Bolsonaro, mas que "não devia nada a ninguém" (aqui e abaixo).

Posts falsos insinuam suposto apoio de Romário a Lula. O UOL Confere e outras agências de checagem desmentiram publicações enganosas que tentavam ligar o senador a um eventual apoio à candidatura de Lula à reeleição em 2026 (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui). O próprio parlamentar usou suas redes sociais para negar o conteúdo compartilhado pelas peças desinformativas (aqui e abaixo).

Viralização. Até hoje, uma publicação no Facebook tem 2.800 curtidas.

Este conteúdo também foi checado pela AFP e Reuters.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news

