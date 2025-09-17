Topo

Notícias

Exportações do Japão para EUA registram queda de quase 14% por impacto das tarifas

17/09/2025 06h13

As exportações do Japão para os Estados Unidos caíram quase 14% em agosto devido ao impacto das tarifas adotadas pelo presidente Donald Trump, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira, que também mostram uma queda nas vendas de automóveis. 

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, Trump decretou tarifas de importação elevadas para países de todo o mundo, em uma tentativa de impulsionar a indústria americana e reduzir o colossal déficit comercial dos Estados Unidos. 

A queda em ritmo anual de 13,8% nas exportações japonesas aos Estados Unidos é a mais expressiva em mais de quatro anos, segundo a agência Bloomberg.

As exportações de automóveis desabaram 28,4%, enquanto as de peças automotivas diminuíram 7,1%, segundo os números do Ministério das Finanças do Japão.

A indústria automotiva, que representa quase um terço das exportações do Japão para os Estados Unidos, foi impactada por uma tarifa de 27,5%.

Na terça-feira, no entanto, entrou em vigor uma redução das tarifas sobre os carros japoneses, depois que Washington implementou um recente acordo comercial entre os dois países. 

Agora, os veículos enfrentarão uma tarifa de 15%, igual à de muitos outros produtos. O setor automotivo japonês, que inclui gigantes como Toyota e Honda, representa cerca de 8% dos empregos do país asiático.

bur-aph/dan/arm/cjc/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Dezenove detidos na Espanha por homicídios em embarcação que transportava migrantes

Viúva de opositor russo Navalny diz que ele morreu envenenado

Aprovação do governo Lula fica estável e defesa da soberania é bem avaliada

PF mira grupo suspeito de esquema bilionário de exploração de minério em MG

Câmara aprova em dois turnos PEC da Blindagem, que protege parlamentares

Israel anuncia nova rota 'temporária' para acelerar fuga dos moradores da Cidade de Gaza

Viúva diz que testes indicam que Navalny foi envenenado

RJ: cenário epidemiológico de covid-19 tem tendência de redução

Genial/Quaest: para 54%, Bolsonaro participou de tentativa de golpe

Papa Leão XIV denuncia deslocamento 'forçado' dos moradores de Gaza

Brasil e China promovem em São Paulo Fórum de Cooperação Financeira