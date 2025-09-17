Ex-presidente da EBC lança livro sobre comunicação pública

Para a ex-presidente da EBC, embora não deva tutelar os sistemas públicos, o Estado deve garantir os meios para que eles cumpram sua missão complementar. "E isso vai do respeito à independência à garantia dos recursos financeiros necessários", completou a jornalista.

"Aqui, no Brasil, precisamos de um compromisso claro do Estado com a comunicação pública. Mas precisamos também de uma sociedade mais exigente em relação a essas mídias públicas, mais consciente do que elas significam. A educação para a mídia ainda é algo incipiente entre nós e ela precisa ser impulsionada", concluiu.

Tereza foi a primeira presidente da EBC em sua criação e ocupou o cargo de outubro de 2007 a outubro de 2011, período em que foi lançada a TV Brasil. Antes de comandar a empresa pública, a jornalista atuou em diversos veículos, incluindo 24 anos no jornal O Globo.

Serviço

O lançamento do livro, em Brasília, ocorree nesta quarta-feira (17) no Bar Beirute, na 109 Sul, com sessão de autógrafos, a partir das 18h30. Já no Rio de Janeiro, o lançamento da publicação será no dia 7 de outubro, na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a partir das 18h.