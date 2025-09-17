Topo

Notícias

Ex-diretora dos CDC nos EUA denuncia pressões para 'substituir evidências por ideologia'

17/09/2025 14h49

A ex-diretora dos Centros de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, Susan Monarez, afirmou nesta quarta-feira (17) no Senado que o governo de Donald Trump a afastou do cargo no mês passado por se recusar a aprovar mudanças no calendário de vacinação infantil sem base científica.

Nomeada por Trump em janeiro deste ano, também disse que o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., exigiu que ela demitisse cientistas da agência sem justificativa, a fim de desmantelar as estruturas de saúde do país.

"Nem mesmo sob pressão pude substituir evidências por ideologia ou comprometer minha integridade", declarou diante do comitê. "A política de vacinação deve ser guiada por dados confiáveis, não por resultados pré-determinados."

O depoimento de Monarez ocorre na véspera de uma reunião do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização, organismo que o secretário de Saúde reorganizou completamente com membros que, como ele, são contrários às vacinas.

A ex-diretora também denunciou que Kennedy havia exigido que ela aceitasse todas as recomendações que este comitê fizesse aos CDC.

O secretário de Saúde já havia declarado anteriormente ao Comitê de Finanças do Senado que pediu que ela mantivesse a mente aberta sobre as vacinas e justificou sua demissão alegando que ela não era "digna de confiança".

mdo/ksb/dga/mr/ic/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Corpo encontrado em Tesla de rapper nos EUA é de uma adolescente

Helicópteros do Exército são vistos carregando viaturas no ar no RJ; vídeo

Agricultura define diretrizes para controle agropecuário na Importação

Peru exibe fóssil de espécie singular de golfinho de 12 milhões de anos

Voto secreto na PEC da Blindagem é aprovado sob protestos e 'votação relâmpago'

Governo vai alterar prazo para adequação de big techs ao 'ECA digital'

Cuba diz que embargo dos EUA a impede de reparar sistema elétrico

Trump retorna à ONU em meio a conflitos em Gaza e na Ucrânia

Moraes quer ouvir PGR sobre pedido para investigar Eduardo e Gayer por ofensiva ao BB

Argentinos marcham contra vetos de Milei a fundos para educação e saúde

Fast Shop confessa propinas a fiscal e faz acordo para pagar multas de R$ 100 mi