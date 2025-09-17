PF: Delegado era sócio oculto de empresa de mineração e faturaria R$ 30 mi

O delegado Rodrigo Teixeira, ex-diretor da Polícia Federal no governo Lula, é suspeito de ser sócio oculto de uma empresa investigada por negócios de mineração ilegais, que renderiam a ele cerca de R$ 30 milhões. As informações são da própria PF, que deflagrou hoje uma operação com 15 prisões, incluindo a de Teixeira.

O que aconteceu

O delegado foi diretor de Polícia Administrativa da PF entre 2023 e o final de 2024. Enquanto ocupava o cargo, um dos mais altos na PF, atuava com um grupo investigado pela própria corporação por pagar propinas para obter vantagens juntos a órgãos ambientais, que liberavam suas atividades minerais.

O ex-diretor é apontado como o controlador de fato de duas empresas que atuaram na negociação de direitos de exploração. Segundo as investigações, uma dessas empresas recebeu, sem pagar nada, direitos de exploração de duas áreas em Minas Gerais. Depois, Teixeira teria constituído outra empresa para tentar vender esses direitos. O negócio renderia o equivalente a 6% de todo o faturamento bruto da exploração de minério de ferro dos locais.

A PF encontrou uma proposta de venda da companhia de Teixeira que detinha os direitos de exploração, por R$ 30 milhões. O documento, datado de janeiro deste ano, foi encontrado no celular de um dos investigados. O valor bate com o cálculo da perícia da PF, que apontou que a empresa de Teixeira faria jus a R$ 27,3 milhões decorrentes do percentual de exploração da atividade de mineração. Na época, ele já não ocupava mais o cargo na direção da PF.

Conclui então a investigação que Rodrigo Teixeira e Gilberto (outro investigado), por intermédio da Gmais Ambiental (ela possui 13,3% da Brava), receberão a quantia de R$ 27.132.000,00 (vinte e sete milhões, cento e trinta e dois mil reais), sem nunca terem investido qualquer quantia.

Trecho da decisão da Justiça Federal que determinou a prisão de Rodrigo Teixeira

Contato com investigados

A PF chegou ao nome de Teixeira durante investigação contra grupo que atuava com exploração mineral irregular. As suspeitas começaram depois da Operação Poeira Vermelha, em 2020, e seus desdobramentos. Após quebra de sigilo dos investigados, foram identificadas conversas dos suspeitos com Rodrigo Teixeira.

Em 2021, a esposa de Teixeira constituiu, no endereço onde funcionava sua clínica de estética, a empresa Gmais Ambiental. Essa é a companhia que obteve o direito de exploração das duas áreas que poderiam render R$ 30 milhões.

Empresa também negociou direitos de exploração de uma mina interditada por risco de rompimento de barragem. A O risco de de rompimento da barragem Água Fria, em Ouro Preto (MG), era o sétimo maior no país, em um estado marcado pelas tragédias de dois rompimentos, de Mariana (MG) e Brumadinho (MG).

Teixeira era o verdadeiro controlador da Gmais, segundo a investigação. A decisão da Justiça Federal aponta que ele era peça central da organização criminosa, tendo se valido de seu cargo para obter vantagens para o grupo. Ele também seria o verdadeiro controlador da Brava, empresa que tinha a Gmais como sócia e que atuou na venda de direitos de exploração mineral.

Além de ser delegado da PF, Teixeira ocupou cargos em administrações estadual e municipal. Ele foi secretário-adjunto de Segurança da Prefeitura de Belo Horizonte (2019-2022), secretário-adjunto da Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais (2015-2016) e presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente (2016-2018).

No mesmo sentido, apontam os elementos de provas reunidos para o fato de que a constituição da sociedade Brava - tendo a Gmais 13,33% das cotas - e a cessão a título gratuito de parte dos dois direitos minerários ocorreram a partir da influência e atuação de Rodrigo Teixeira em prol do grupo, em razão do cargo público de delegado da Polícia Federal, assim como das demais funções públicas que ocupou, a saber, superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente e diretor de Polícia Administrativa.

Trecho da decisão que determinou a prisão de Rodrigo Teixeira

Delegado foi ouvido pela PF

A Diretoria de Inteligência da PF ouviu Teixeira ainda em 2023 sobre as suspeitas de que ele estaria atuando no setor de exploração de minério. Na ocasião, ele negou ter qualquer relação ou proximidade com mineradoras de Minas Gerais e relatou não ter participado de nenhuma reunião com os sócios da Gmais. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.