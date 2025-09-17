Topo

EUA: Powell tem sido um desastre no Fed e juros estão 100 pb acima do que deveriam, diz Navarro

São Paulo

17/09/2025 09h04

O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, criticou a gestão do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, classificando-a como um "desastre", em entrevista à Fox Business na manhã desta quarta-feira, 17. Segundo ele, o BC americano está "tomando decisões políticas e incompetentes", mantendo as taxas de juros pelo menos 100 pontos-base (pb) acima de onde "deveriam" estar no momento.

Para Navarro, esse cenário justificaria um ciclo de cortes de juros mais agressivo que o projetado pelo mercado neste momento, começando por uma redução de 50 pb já na decisão desta quarta-feira. Entre analistas consultados pelo Broadcast, o consenso é de que o Fed retomará a flexibilização em um ritmo mais modesto, de 25 pb.

O conselheiro da Casa Branca argumentou que as taxas de juros elevadas estão prejudicando a economia dos EUA e congelando o mercado imobiliário.

Lisa Cook

Navarro também reiterou acusações contra a diretora do Fed Lisa Cook, alegando que ela deveria estar presa por "cometer um crime grave, se os fatos forem o que parecem ser", em referência à suposta fraude hipotecária que levou o presidente dos EUA, Donald Trump, a "anunciar sua demissão", suspensa por uma decisão judicial. "Ela não deveria estar no Fed e não deveria ter de ser condenada por um tribunal para perder o cargo", disse, acrescentando que esteve na prisão com pessoas "condenadas pelo que Cook fez".

O conselheiro econômico comentou brevemente sobre o tempo em que passou na prisão e afirmou que sua condenação teve motivação política. Navarro foi sentenciado a quatro meses de prisão no ano passado por se recusar a colaborar com investigações sobre o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.

