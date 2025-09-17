'Estamos fortemente comprometidos em manter nossa independência', diz presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, fez uma defesa à independência da autoridade ao ser questionado sobre a estreia do indicado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na reunião de setembro, o economista Stephen Miran.

"Estamos fortemente comprometidos em manter nossa independência e, além disso, realmente não tenho nada a compartilhar", disse o presidente do Fed, em coletiva de imprensa.

Powell deu as boas-vindas ao novo membro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), e disse que os membros do Fed permanecem unidos na busca de seu duplo mandato: máximo emprego e estabilidade de preços.

Powell afirmou ainda que as projeções dos membros do FOMC estão sujeitas a incertezas e não são o plano ou a decisão do Comitê. "A política monetária não segue um curso predefinido", afirmou Powell.