'PEC não é recado ao STF, é recado de impunidade para o país', diz senador

A PEC da Blindagem foi criada só para proteger parlamentares suspeitos de crimes, afirma o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) no UOL News, do Canal UOL.

Ele criticou a aprovação da PEC, que muda regras de investigação e processo de deputados e senadores, tornando mais difícil a punição de parlamentares.

Essa PEC é um tapa na cara dos brasileiros. É uma constatação absoluta de que a maioria da Câmara dos Deputados perdeu completamente o respeito pela sociedade. Porque ela é uma PEC feita para defender bandido. Ela não tem nenhuma outra justificativa ou fundamentação. Ela é feita para proteger aquele parlamentar que comete crimes. Simplesmente assim. E a gente tem que fazer o enfrentamento disso. Aqui no Senado faremos, com certeza. Vozes importantes, estamos colocando contrárias e eu imagino que a gente vai conseguir, sim, evitar que isso seja aprovado no plenário do Senado. Alessandro Vieira, senador pelo MDB

Para Vieira, não há argumento válido a favor da PEC. O senador considera "papo furado" a tese de que a medida seria um recado para o Supremo Tribunal Federal. Ele afirma que o verdadeiro efeito é passar a mensagem de impunidade e autodefesa para o país.

Essa PEC não tem defesa viável. Eu acompanhei alguns colegas, deputados, até com surpresa, alguns bons deputados, justificando com essa tese do recado para o Supremo. Esse recado não é para o Supremo, esse recado é para o Brasil, é um recado de impunidade. E o que eles têm, na verdade, é um medo absurdo total de serem processados, e estão sendo processados vários, por desvios de vela com emendas, desde o orçamento secreto. Então, esse é o problema. A verdade é essa. Papo furado de recado para Supremo, prerrogativas, não, não é nada disso. E o que se tenta fazer agora é dizer, 'não, enquanto eu tiver voto, eu não sou processado'. Não dá pra aceitar isso. Alessandro Vieira

