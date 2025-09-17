Dolce Gusto faz sucesso com variedade de bebidas e está em oferta; confira

Nada melhor do que um cafézinho para começar o dia bem ou dar aquela animada na tarde, certo? Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou essa cafeteira já é um clássico e está em oferta: a Espresso Nescafé Dolce Gusto.

Com mais de 200 unidades vendidas no último mês, o produto acumula mais de duas mil avaliações com uma média de 4,8 de 5 estrelas. Confira a seguir o que as especificações do produto e o que diz quem comprou:

O que diz a marca sobre a cafeteira?

Pode ser usada para preparar outras bebidas além de café (como chás);

Tem a opção de preparar sua bebida extra-longa, com mais 30 ml;

Avisa a hora de limpar vestígios de café, leite e chocolate das partes internas, garantindo que sua máquina fique sempre em excelentes condições e dure por muito mais tempo;

Possui reservatório de água com grande capacidade e função ECO;

Tem quatro ajustes de temperatura.

O que diz quem comprou

Na Amazon, a cafeteira tem mais de duas mil avaliações e nota média de 4,8 (de um total de 5). Nos comentários positivos, as pessoas elogiam principalmente a versatilidade da cafeteira, que entrega mais de um tipo de temperatura e de café.

Minha esposa gostou muito. Minhas filhas acordam cada dia com um café diferente. Carlos Henrique Moraes

A melhor cafeteira de cápsula. Variedade incrível de sabores. Maycon

Muito boa cafeteira usando a mais de 1 ano e está funcionando perfeitamente. Alfredo Sales

Pontos de atenção

Apesar de gostarem da máquina, alguns consumidores reclamaram tanto do preço das cápsulas como do sabor delas. Confira:

É uma boa máquina, mas as cápsulas têm um preço bem salgado. Melhor procurar uma que aceite cápsulas universais ou que possua cápsulas mais baratas. Arthur

A cafeteira é boa, mas realmente precisam trabalhar na qualidade das bebidas. Jessica M

Produto muito bom, porém o modelo da Três Corações é bem mais fácil e barato para achar cápsulas Willian

