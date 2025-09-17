Topo

Notícias

Dolce Gusto faz sucesso com variedade de bebidas e está em oferta; confira

Cafeteira Espresso Nescafé Dolce Gusto prepara mais de um tipo de bebida - Divulgação
Cafeteira Espresso Nescafé Dolce Gusto prepara mais de um tipo de bebida Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

17/09/2025 00h00

Nada melhor do que um cafézinho para começar o dia bem ou dar aquela animada na tarde, certo? Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou essa cafeteira já é um clássico e está em oferta: a Espresso Nescafé Dolce Gusto.

Com mais de 200 unidades vendidas no último mês, o produto acumula mais de duas mil avaliações com uma média de 4,8 de 5 estrelas. Confira a seguir o que as especificações do produto e o que diz quem comprou:

O que diz a marca sobre a cafeteira?

Pode ser usada para preparar outras bebidas além de café (como chás);

Tem a opção de preparar sua bebida extra-longa, com mais 30 ml;

Avisa a hora de limpar vestígios de café, leite e chocolate das partes internas, garantindo que sua máquina fique sempre em excelentes condições e dure por muito mais tempo;

Possui reservatório de água com grande capacidade e função ECO;

Tem quatro ajustes de temperatura.

O que diz quem comprou

Na Amazon, a cafeteira tem mais de duas mil avaliações e nota média de 4,8 (de um total de 5). Nos comentários positivos, as pessoas elogiam principalmente a versatilidade da cafeteira, que entrega mais de um tipo de temperatura e de café.

Minha esposa gostou muito. Minhas filhas acordam cada dia com um café diferente. Carlos Henrique Moraes

A melhor cafeteira de cápsula. Variedade incrível de sabores. Maycon

Muito boa cafeteira usando a mais de 1 ano e está funcionando perfeitamente. Alfredo Sales

Pontos de atenção

Apesar de gostarem da máquina, alguns consumidores reclamaram tanto do preço das cápsulas como do sabor delas. Confira:

É uma boa máquina, mas as cápsulas têm um preço bem salgado. Melhor procurar uma que aceite cápsulas universais ou que possua cápsulas mais baratas. Arthur

A cafeteira é boa, mas realmente precisam trabalhar na qualidade das bebidas. Jessica M

Produto muito bom, porém o modelo da Três Corações é bem mais fácil e barato para achar cápsulas Willian

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Essa mini câmera fotográfica é o presente perfeito para as crianças. Além de capturar os momentos especiais com fotos e vídeos, ela é super intuitiva e fácil de usar. Curtiu? Link na bio #guiadecomprasuol #tiktokmefezassistir #minicamera #criancas #brinquedos ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

'Futuro melhor é possível': jovens dos EUA processam Trump por mudança climática

Câmara aprova em primeiro turno PEC da Blindagem que protege deputados de processos e prisões

Austrália e Papua-Nova Guiné adiam assinatura de tratado de defesa mútua

Palmeiras visita River pela ida das quartas de final da Libertadores

Após matar mãe em BH, filho jogou em casas de apostas online, diz delegada

Fadiga pode ter contribuído para queda de avião da Voepass, diz MTE

Câmara aprova em 1º turno texto-base da PEC da Blindagem

Motta diz que Eduardo líder é 'caso atípico', mas independe da presidência

Câmara aprova texto que dificulta denúncia criminal contra parlamentar

Colômbia foi o país mais perigoso para ambientalistas em 2024

Sentenciados por matarem seus pais, irmãos Menéndez têm novo julgamento negado