Topo

Notícias

Espero que Congresso não rasgue Constituição com PEC da Blindagem, diz Simone Tebet

Brasília

17/09/2025 11h38

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira, 17, esperar que o Congresso não rasgue o regimento interno da Casa e a Constituição ao votar a Proposta de Emenda à Constituição da Blindagem, conhecida como PEC da Blindagem, por dificultar investigações e processos de prisão contra parlamentares.

Segundo a ministra, o fato de o Congresso revisar uma decisão que já foi derrubada em plenário, como o voto secreto para a PEC, que foi derrotado na madrugada, é atacar a democracia e abrir um precedente perigoso. Para ela, o argumento poderia ser usado por políticos que perderem as eleições e quiserem questionar o resultado.

"O voto secreto foi derrotado legitimamente pelos parlamentares que estão contra essa PEC. Revisitar essa questão não só é inconstitucional, mas coloca em risco a democracia como nós conhecemos", disse.

A ministra também elogiou o Supremo Tribunal Federal (STF), o qual chamou de bastião da democracia e da soberania. "Não existe meia-verdade como não existe meia democracia como não existe meia soberania, ou você tem um povo soberano, o governo é do Brasil e não de nenhum outro País".

Tebet participou nesta quarta-feira de um seminário sobre risco fiscal judiciário organizado pelos ministérios da Fazenda e Planejamento e pela Advocacia-Geral da União (AGU). Sobre o tema, ela afirmou que a revisão da judicialização fiscal é quase uma reforma administrativa e que o governo mostrará o impacto da crescente judicialização nas contas públicas.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Fiji inaugura embaixada e se une a países com sedes diplomáticas em Jerusalém

'Corpos mutilados, esmagados, membros abertos': cirurgião da Médicos Sem Fronteiras conta os horrores que presenciou em Gaza

Flávio vai à Itália e deve visitar Zambelli, presa em Roma

Ghazi Hamad, líder do Hamas, aparece na Al Jazeera após bombardeio israelense no Catar

Pauta de videográficos

Protestos e pompa marcam visita de Trump a Charles III em Windsor, com projeção de Epstein no castelo

Guardiola descarta Manchester City como favorito na Champions

Quem são os deputados do PT que votaram pela PEC da Blindagem? Veja lista

Milhares de manifestantes protestam em Londres contra visita de Trump

Centro-Sul processa 50,061 milhões de t de cana na 2ª quinzena de agosto

Vídeo de Romário sendo chamado de 'golpista' é de 2017