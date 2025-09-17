Topo

Notícias

Embrapa: custo de produção do suíno sobe em agosto, mas cai para frango de corte

17/09/2025 15h23

São Paulo, 17 - Os custos de produção de suínos subiram em agosto, depois de três meses de queda, em Santa Catarina, principal Estado produtor do País. Já os custos para produção de frango de corte registraram a quarta redução consecutiva, no Paraná, conforme levantamento da Embrapa Suínos e Aves, por meio da Central de Inteligência de Aves e Suínos (Cias).Em Santa Catarina, o custo de produção do quilo do suíno vivo foi de R$ 6,24 em agosto, alta de 1,82% em relação ao mês anterior. No acumulado de 2025, o Índices de Custo de Produção (ICPSuíno) passou a registrar aumento (0,52%). Em 12 meses, a variação é de 5,69%, com o índice atingindo 356,93 pontos em agosto. A ração, responsável por 70,76% do custo total de produção na modalidade de ciclo completo, subiu 2,22% no mês.No Paraná, o custo de produção do quilo do frango de corte apresentou leve redução (-0,09%) em agosto frente a julho, passando para R$ 4,59, o menor valor desde agosto de 2024. No acumulado de 2025, a variação é de -4,09%. Já no comparativo de 12 meses o índice registra alta de 1,47%, com o ICPFrango atingindo 355,49 pontos em agosto. A ração, que representa 63,98% do custo total, caiu 0,13% no mês e acumula retração de 8,65% em 2025.Santa Catarina e Paraná são estados de referência nos cálculos dos Índices de Custo de Produção (ICPs) da Cias, em virtude da sua relevância como maiores produtores nacionais de suínos e frangos de corte, respectivamente.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Vídeo de brasileiros protestaram em frente à Casa Branca é falso

Louboutin terá Jaden Smith, filho de Will Smith, à frente de sua linha masculina

Flick sobre retorno de Yamal: 'É para estar 100%'

PL, Centrão e petistas dão aval a voto secreto na PEC da Blindagem

Fed corta suas taxas de juros em um quarto de ponto percentual, a 4%-4,25%

Como Trump usa morte de Kirk para tentar silenciar opositores

Embrapa: custo de produção do suíno sobe em agosto, mas cai para frango de corte

Justiça vê corrupção na área ambiental de governos Bolsonaro, Lula e Zema

México buscará fortalecer comércio e investimentos com Canadá durante visita de Carney

França lança campanha para adquirir manuscritos de Marcel Proust

Comissão do Senado dos EUA aprova indicados de Trump para postos diplomáticos em meio a esforço para acelerar confirmações