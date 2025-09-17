Embrapa: custo de produção do suíno sobe em agosto, mas cai para frango de corte

São Paulo, 17 - Os custos de produção de suínos subiram em agosto, depois de três meses de queda, em Santa Catarina, principal Estado produtor do País. Já os custos para produção de frango de corte registraram a quarta redução consecutiva, no Paraná, conforme levantamento da Embrapa Suínos e Aves, por meio da Central de Inteligência de Aves e Suínos (Cias).Em Santa Catarina, o custo de produção do quilo do suíno vivo foi de R$ 6,24 em agosto, alta de 1,82% em relação ao mês anterior. No acumulado de 2025, o Índices de Custo de Produção (ICPSuíno) passou a registrar aumento (0,52%). Em 12 meses, a variação é de 5,69%, com o índice atingindo 356,93 pontos em agosto. A ração, responsável por 70,76% do custo total de produção na modalidade de ciclo completo, subiu 2,22% no mês.No Paraná, o custo de produção do quilo do frango de corte apresentou leve redução (-0,09%) em agosto frente a julho, passando para R$ 4,59, o menor valor desde agosto de 2024. No acumulado de 2025, a variação é de -4,09%. Já no comparativo de 12 meses o índice registra alta de 1,47%, com o ICPFrango atingindo 355,49 pontos em agosto. A ração, que representa 63,98% do custo total, caiu 0,13% no mês e acumula retração de 8,65% em 2025.Santa Catarina e Paraná são estados de referência nos cálculos dos Índices de Custo de Produção (ICPs) da Cias, em virtude da sua relevância como maiores produtores nacionais de suínos e frangos de corte, respectivamente.