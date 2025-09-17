Em 'romance musical', Antonio Interlandi destaca a potência sonora de dois pianos no palco

O ator, diretor e produtor goiano Antônio Interlandi, radicado na França, estreia no dia 23 de setembro o espetáculo "Deux pianos et le regard perdu vers la mer" ("Dois pianos e o olhar perdido no mar", em tradução livre), parte da programação da temporada cultural Brasil-França. Com direção da atriz e cineasta portuguesa Maria de Medeiros, a montagem propõe uma experiência musical e poética que transcende o formato convencional de um recital.

No palco, Interlandi interpreta cerca de 20 canções - brasileiras, francesas, americanas e italianas - que falam de amor, separação, celebração, alegrias e desilusões. Acompanhado pelos pianistas Suzanne Ben Zakoun e Mathieu El Fassi, o espetáculo se constrói como um romance musical, onde cada canção é entrelaçada por textos curtos, como cartões postais, que revelam a jornada emocional do personagem.

"Não é um musical, mas também não é só um recital. Há uma história que se desenrola entre as canções, como se o personagem estivesse em viagem, escrevendo cartas enquanto supera uma 'dor de coração'", explica Interlandi.

A ideia do espetáculo nasceu da parceria artística entre o ator brasileiro e o pianista francês Mathieu El Fassi, que já trabalharam juntos em projetos anteriores, como o célebre musical intimista "Ciao Amore Ciao", que reinventava o universo do poeta Luigi Tenco, ícone da música italiana.

Desta vez, em "Dois pianos", a inspiração de Interlandi veio do disco "Valsa brasileira", de Zizi Possi, que escutava na adolescência. "Nesse disco maravilhoso, histórico, muitas das canções eram arranjadas para dois pianos. Eu ficava muito maravilhado com o som, a possibilidade de harmonia e orquestral que os dois pianos traziam." A facilidade e a criatividade de El Fassi para a execução dos arranjos mostrou que a dupla estava na boa direção.

"Começamos pela música, sem compromisso com produção. Trabalhamos quase um ano nos arranjos, que trouxeram uma modernidade e uma nova leitura para canções conhecidas e outras menos exploradas", conta o artista.

O repertório inclui obras de Chico Buarque, Georges Brassens, Jacques Brel, Claude Nougaro, Cole Porter e até trechos de musicais de Stephen Sondheim. Algumas canções ganham versões que reforçam o diálogo cultural entre Brasil e França.

A cenografia é minimalista e intimista: dois pianos dominam o palco, iluminados por uma luz cuidadosamente desenhada, que guia o público pela narrativa emocional do espetáculo, sem distrações visuais.

"Chamei um imenso iluminador francês de origem portuguesa, que é o Antonio de Carvalho, e a Nadia Luciani, que está vindo do Brasil para participar com a gente desse projeto", conta Interlandi. Com ampla experiência em espetáculos de artistas renomados, como Cirque du Soleil e Ray Charles, entre outros, Carvalho "trouxe aquela pincelada que faltava", destaca o ator brasileiro.

A chegada de Maria de Medeiros à direção foi decisiva para dar forma teatral ao projeto. Segundo Interlandi, a atriz mergulhou no universo do espetáculo e trouxe o olhar necessário para transformar a sequência de músicas e textos em uma experiência cênica coesa.

"Ela conhece profundamente esse repertório e conseguiu criar um espaço teatral possível, mesmo sem ser uma peça de teatro convencional. A simplicidade e o contato direto com o público foram fundamentais", afirma.

"Deux Pianos et le regard perdu vers la mer" promete ser um mergulho sensível e sofisticado na música e na emoção, conduzido por um artista que transita com fluidez entre diferentes linguagens e culturas.

O espetáculo será apresentado na sala Le 360, um novo espaço parisiense dedicado à música, no 18° distrito da capital, na terça-feira (23), às 20h30 (le360paris.com).