Vídeo de brasileiros protestaram em frente à Casa Branca é falso

15.setembro.2025- Brasileiros não protestaram em frente à Casa Branca - Arte/UOL Confere sobre reprodução/Instagram
15.setembro.2025- Brasileiros não protestaram em frente à Casa Branca Imagem: Arte/UOL Confere sobre reprodução/Instagram
do UOL

Nathália Moreira

UOL Confere

17/09/2025 15h34

É falso o vídeo de um suposto protesto de brasileiros em frente à Casa Branca, nos Estados Unidos.

As imagens do ato diante da sede do governo norte-americano têm características de terem sido geradas com inteligência artificial. Além disso, não há registros de protestos de brasileiros no local.

O que diz o post

Publicações trazem imagens do que seria a Casa Branca com várias pessoas protestando com bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. A legenda diz: "Está acontecendo! Trump, junto com eleitores brasileiros, está vindo ao Brasil para libertar Bolsonaro."

Porque é falso

Vídeo tem características de ter sido gerado com IA. O edifício que aparece nas imagens é similar ao da sede do governo norte-americano, mas há diversas inconsistências nele.

Casa Branca aparece com menos janelas e sem árvores. Nas imagens, a construção tem seis janelas em cada lado. Porém, a fachada sul possui oito janelas à direita e oito à esquerda do pórtico. Além disso, o edifício verdadeiro possui árvores grandes que cobrem as janelas. Já no vídeo desinformativo aparecem pequenos arbustos (veja abaixo).

15.setembro.2025- A cima a imagem falsa com o número janelas erradas e a abaixo a imagem com o número de janelas corretas - Reprodução/Google Street View - Reprodução/Google Street View
Na imagem falsa só existem 6 janelas de cada lado (acima); já na foto verdadeiro é possível ver que são 8, além de árvores grandes (abaixo)
Imagem: Reprodução/Google Street View

Vídeo falso mostra a Casa Branca sem qualquer obstáculo entre o edifício e os manifestantes. O gramado da residência oficial do presidente dos EUA é cercado por grades e portões (veja abaixo), com alto esquema de segurança e acesso controlado. O espaço só é aberto ao público em ocasiões específicas. No vídeo desinformativo, não há separação entre o público e o edifício (veja acima).

O gramado da residência oficial do presidente dos EUA é cercado por grades e portões - Reprodução - Reprodução
Gramado da residência oficial do presidente dos EUA é cercado por grades e portões
Imagem: Reprodução

Não tem uma rua em frente a Casa Branca. No vídeo desinformativo os manifestantes aparecem em uma via em frente à sede do governo. Mas essa rua não existe (veja abaixo).

15.setembro.2025- Não tem uma rua em frente a Casa Branca - Arquivo Nacional dos EUA - Arquivo Nacional dos EUA
Não tem uma rua em frente a Casa Branca
Imagem: Arquivo Nacional dos EUA

Não há registros de protestos em frente a Casa Branca. Nenhum veículo de imprensa nacional e internacional noticiou sobre protestos de brasileiros em frente ao edifício (aqui e aqui).

Viralização. Um post no Facebook com a desinformação tinha 3.600 curtidas

Este conteúdo também foi checado por Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news

