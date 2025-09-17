Vídeo de brasileiros protestaram em frente à Casa Branca é falso

É falso o vídeo de um suposto protesto de brasileiros em frente à Casa Branca, nos Estados Unidos.

As imagens do ato diante da sede do governo norte-americano têm características de terem sido geradas com inteligência artificial. Além disso, não há registros de protestos de brasileiros no local.

O que diz o post

Publicações trazem imagens do que seria a Casa Branca com várias pessoas protestando com bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. A legenda diz: "Está acontecendo! Trump, junto com eleitores brasileiros, está vindo ao Brasil para libertar Bolsonaro."

Porque é falso

Vídeo tem características de ter sido gerado com IA. O edifício que aparece nas imagens é similar ao da sede do governo norte-americano, mas há diversas inconsistências nele.

Casa Branca aparece com menos janelas e sem árvores. Nas imagens, a construção tem seis janelas em cada lado. Porém, a fachada sul possui oito janelas à direita e oito à esquerda do pórtico. Além disso, o edifício verdadeiro possui árvores grandes que cobrem as janelas. Já no vídeo desinformativo aparecem pequenos arbustos (veja abaixo).

Na imagem falsa só existem 6 janelas de cada lado (acima); já na foto verdadeiro é possível ver que são 8, além de árvores grandes (abaixo) Imagem: Reprodução/Google Street View

Vídeo falso mostra a Casa Branca sem qualquer obstáculo entre o edifício e os manifestantes. O gramado da residência oficial do presidente dos EUA é cercado por grades e portões (veja abaixo), com alto esquema de segurança e acesso controlado. O espaço só é aberto ao público em ocasiões específicas. No vídeo desinformativo, não há separação entre o público e o edifício (veja acima).

Gramado da residência oficial do presidente dos EUA é cercado por grades e portões Imagem: Reprodução

Não tem uma rua em frente a Casa Branca. No vídeo desinformativo os manifestantes aparecem em uma via em frente à sede do governo. Mas essa rua não existe (veja abaixo).

Não tem uma rua em frente a Casa Branca Imagem: Arquivo Nacional dos EUA

Não há registros de protestos em frente a Casa Branca. Nenhum veículo de imprensa nacional e internacional noticiou sobre protestos de brasileiros em frente ao edifício (aqui e aqui).

