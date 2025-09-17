Dólar oscila perto da estabilidade com mercado à espera de Fed e BC

SÃO PAULO (Reuters) - Após encerrar abaixo dos R$5,30 na véspera, o dólar iniciou a quarta-feira próximo da estabilidade, com investidores à espera da decisão sobre juros do Federal Reserve, no meio da tarde, e do Banco Central do Brasil, no início da noite.

Os dois eventos -- em especial, o anúncio do Fed -- têm potencial para influenciar a moeda norte-americana, que nos últimos cinco dias se afastou dos R$5,40 em direção aos R$5,30.

Às 9h05, o dólar à vista subia 0,08%, aos R$5,3031 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,07%, a R$5,3175.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,44%, aos R$5,2987.

O Banco Central fará às 11h30 leilão de até 40.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.

(Por Fabrício de Castro)