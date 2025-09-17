Dólar à vista fecha em alta de 0,06%, a R$5,3019 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar chegou a oscilar abaixo dos R$5,28 na tarde desta quarta-feira após o Federal Reserve anunciar o aguardado corte de juros nos EUA, mas a divisa recuperou fôlego antes de fechar a sessão praticamente estável, novamente acima dos R$5,30.

A moeda norte-americana à vista fechou com leve alta de 0,06%, aos R$5,3019, interrompendo uma sequência de cinco sessões consecutivas de queda. Em 2025, o dólar acumula baixa de 14,19%.

Às 17h03 na B3 o dólar para outubro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,02%, aos R$5,3145.

(Por Fabrício de Castro)