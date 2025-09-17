Topo

Notícias

Dívida global permanece acima de 235% do PIB mundial, mostra FMI

São Paulo

17/09/2025 15h30

A dívida global se estabilizou, embora permaneça em um nível elevado, já que uma redução contínua no empréstimo do setor privado compensou o maior endividamento dos governos, diz o Fundo Monetário Internacional (FMI). Em publicação realizada nesta quarta-feira, 17, o FMI aponta que a dívida total pouco mudou no ano passado, ficando pouco acima de 235% do produto interno bruto (PIB) global.

A dívida privada caiu para menos de 143% do PIB, o nível mais baixo desde 2015, refletindo uma redução nas responsabilidades das famílias e pouca mudança na dívida das empresas não financeiras.

Em contraste, a dívida pública subiu para quase 93%, de acordo com o banco de dados do FMI, refletindo uma pesquisa anual sobre a quantidade e a composição da dívida mantida por governos, empresas e famílias.

"Em termos de dólares norte-americanos, a dívida total aumentou ligeiramente para US$ 251 trilhões, com a dívida pública subindo para US$ 99,2 trilhões e a dívida privada diminuindo para US$ 151,8 trilhões", acrescenta o órgão.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Helicópteros do Exército são vistos carregando viaturas no ar no RJ; vídeo

Peru exibe fóssil de espécie singular de golfinho de 12 milhões de anos

Voto secreto na PEC da Blindagem é aprovado sob protestos e 'votação relâmpago'

Governo vai alterar prazo para adequação de big techs ao 'ECA digital'

Cuba diz que embargo dos EUA a impede de reparar sistema elétrico

Trump retorna à ONU em meio a conflitos em Gaza e na Ucrânia

Moraes quer ouvir PGR sobre pedido para investigar Eduardo e Gayer por ofensiva ao BB

Argentinos marcham contra vetos de Milei a fundos para educação e saúde

Fast Shop confessa propinas a fiscal e faz acordo para pagar multas de R$ 100 mi

A dois meses da COP30, só 79 de 198 países reservaram hospedagem

Dino cobra da AGU e TCU cronograma para fiscalizar 'emendas Pix'