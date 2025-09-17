Topo

Notícias

Dino cobra da AGU e TCU cronograma para fiscalizar 'emendas Pix'

17/09/2025 16h37

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira, 17, que a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU) apresentem, dentro de 15 dias úteis, um plano de fiscalização das chamadas "emendas PIX". Dino pediu uma "definição objetiva das etapas e datas para a análise, apreciação e/ou julgamento" dos relatórios de gestão das emendas referentes aos exercícios financeiros de 2020 a 2024.

"Lembro que a prestação de contas é um dever, o que se projeta para os órgãos competentes na esfera federal, em se cuidando de dezenas de bilhões de reais do Orçamento Geral da União, que não podem permanecer em zonas de indefinição quanto à aferição da idônea e eficiente aplicação", escreveu o ministro. No mesmo despacho, Dino esclareceu que a competência para julgar a execução das emendas é do TCU.

Segundo o ministro, julgamentos eventualmente feitos pelos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios são nulos, "não se prestando a substituir o juízo constitucionalmente reservado ao TCU". "Tais atos são eivados de vício de competência, pois o exercício da função de julgamento das contas relativas a recursos da União é atribuição exclusiva do TCU", acrescentou Dino em seu despacho. Nesta semana, o ministro já havia determinado a suspensão de repasses de emendas a nove prefeituras em que a Controladoria Geral da União (CGU) apontou "indícios de crimes" no uso dos recursos.

Do outro lado da Praça dos Três Poderes, a Câmara dos Deputados avança com a "PEC da Blindagem", que segue agora para o Senado, para dificultar processos criminais contra deputados e senadores. O texto prevê a necessidade de autorização do Congresso para o STF processar parlamentares. Dezenas de políticos já são investigados no Supremo por suspeita de corrupção na destinação de recursos públicos.

Com o despacho, Flávio Dino busca acelerar o andamento das apurações em curso. O ministro também reiterou pedidos para a AGU e a Procuradoria-Geral da República (PGR) enviarem pareceres sobre ações que debatem as emendas.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Helicópteros do Exército são vistos carregando viaturas no ar no RJ; vídeo

Peru exibe fóssil de espécie singular de golfinho de 12 milhões de anos

Voto secreto na PEC da Blindagem é aprovado sob protestos e 'votação relâmpago'

Governo vai alterar prazo para adequação de big techs ao 'ECA digital'

Cuba diz que embargo dos EUA a impede de reparar sistema elétrico

Trump retorna à ONU em meio a conflitos em Gaza e na Ucrânia

Moraes quer ouvir PGR sobre pedido para investigar Eduardo e Gayer por ofensiva ao BB

Argentinos marcham contra vetos de Milei a fundos para educação e saúde

Fast Shop confessa propinas a fiscal e faz acordo para pagar multas de R$ 100 mi

A dois meses da COP30, só 79 de 198 países reservaram hospedagem

Dino cobra da AGU e TCU cronograma para fiscalizar 'emendas Pix'