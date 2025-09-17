Dinamarca comprará armas de precisão de longo alcance para combater ameaça russa

CONPENHAGUE (Reuters) - A Dinamarca adquirirá armas de precisão de longo alcance, após anos de cortes em seu orçamento militar, para combater a ameaça que a Rússia representa para a Europa, mesmo que não haja risco imediato de ataque ao país nórdico, disse a primeira-ministra Mette Frederiksen.

Este ano, a Dinamarca aumentou seu orçamento militar para lidar com deficiências graves após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022.

"Não há dúvida de que a Rússia será uma ameaça à Europa e à Dinamarca nos próximos anos", disse Frederiksen a repórteres nesta quarta-feira, acrescentando que não havia risco imediato de um ataque à Dinamarca.

A aquisição poderia incluir mísseis e drones capazes de atingir alvos em território inimigo, afirmou o ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen. Ele não disse quanto o governo gastaria nesse esforço nem especificou quais armas compraria.

O membro da Otan disse na semana passada que gastaria 58 bilhões de coroas dinamarquesas (US$9,20 bilhões) em sistemas de defesa aérea de fabricação europeia, sua maior compra de armas de todos os tempos.

A guerra na Ucrânia "mostra a importância de ter a capacidade de contra-atacar ou atacar em profundidade, bem como ter uma defesa aérea integrada em camadas, juntamente com a defesa aérea terrestre", declarou Poulsen.

(Reportagem de Jacob Gronholt-Pedersen e Stine Jacobsen)