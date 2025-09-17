Topo

Notícias

Dinamarca comprará armas de longo alcance pela 1ª vez devido à ameaça russa

17/09/2025 09h43

A Dinamarca anunciou, nesta quarta-feira (17), que comprará "armas de precisão de longo alcance", como mísseis e drones, pela primeira vez em sua história, pois precisa fortalecer sua capacidade de dissuasão diante da ameaça da Rússia à Europa. 

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou em entrevista coletiva que a medida representa "uma mudança de paradigma na política de defesa" do país nórdico. 

"Pela primeira vez, a Dinamarca desenvolverá capacidades militares na forma de armas de precisão de longo alcance", disse Frederiksen a repórteres. 

Ela acrescentou que a Rússia representará uma ameaça à Dinamarca e à Europa "nos próximos anos" e que a decisão foi tomada com o objetivo de ter uma "capacidade de dissuasão confiável" contra a agressão russa. 

"Com essas armas, as forças de defesa poderão atingir alvos a longo alcance e, por exemplo, neutralizar ameaças de mísseis inimigos", explicou. As armas às quais a primeira-ministra se referiu poderiam ser, por exemplo, mísseis ou drones. 

O Ministério da Defesa dinamarquês declarou em um comunicado que analisará quais armas de longo alcance melhor atendem às necessidades do país.

O rearmamento tornou-se uma prioridade para o governo após a invasão russa da Ucrânia.

Na semana passada, a Dinamarca anunciou que investiria cerca de 9,2 bilhões de dólares (R$ 48,8 bilhões) em sistemas europeus de defesa aérea e antimísseis. 

Em fevereiro, Frederiksen afirmou que o país destinaria 7 bilhões de dólares (R$ 37,1 bilhões) para gastos com defesa nos próximos dois anos, instando os militares a "comprar, comprar, comprar".

ef/jll/rnr/pb/aa/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Bolsonaro segue com anemia e apresenta alteração na função renal, diz boletim médico

Kast sustenta sua candidatura presidencial em plano anticrime para o Chile

PF mira cúpula da Agência Nacional de Mineração por esquema bilionário de corrupção

'Taxa Zucman': conheça o imposto sobre ultrarricos que incendeia o debate político na França

Brasil é o quarto país que mais mata ativistas ambientais

Dinamarca comprará armas de longo alcance pela 1ª vez devido à ameaça russa

Principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann é libertado

Em 'romance musical', Antonio Interlandi destaca a potência sonora de dois pianos no palco

Bolsonaro segue com anemia e tem alteração da função dos rins, diz boletim

Israel abre nova rota para sair da Cidade de Gaza por 48 horas enquanto tanques avançam

'FC 26' volta aos 'fundamentos' do FIFA para se reconciliar com seus fãs