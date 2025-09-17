Topo

Dezenove detidos na Espanha por homicídios em embarcação que transportava migrantes

17/09/2025 07h57

A polícia espanhola anunciou nesta quarta-feira (17) que prendeu 19 pessoas por suspeita de homicídios e torturas em uma embarcação que transportava migrantes do Senegal para as Ilhas Canárias, uma viagem na qual pelo menos 50 pessoas desapareceram. 

A embarcação de madeira foi resgatada à deriva ao sul da ilha de Gran Canaria, no arquipélago atlântico, em 24 de agosto, com 248 sobreviventes, segundo a Polícia Nacional. 

As autoridades acreditam que o barco levava cerca de 300 pessoas e que os desaparecidos foram jogados no mar durante os 11 dias de viagem. 

Os sobreviventes relataram que vários dos detidos, que eram os comandantes do barco, "agrediram dezenas de pessoas, batendo e maltratando-as de diferentes formas", indicou o comunicado da polícia. 

"Em alguns casos, chegaram a jogar migrantes vivos no mar e se recusaram a socorrer aqueles que caíam acidentalmente na água", acrescentou. 

A polícia disse que alguns homicídios foram motivados por superstições, com vítimas acusadas de serem "feiticeiros", responsáveis por avarias nos motores, escassez de alimentos e tempestades. 

Outros teriam sido assassinados por protestar contra as duras condições da viagem. 

Um dos migrantes, gravemente doente no momento do resgate, morreu no hospital. 

A Espanha é um dos três principais pontos de entrada para migrantes irregulares na Europa, junto com Itália e Grécia.

