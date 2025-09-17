PEC da Blindagem: 2 deputados do PT e ex-ministra mudam voto e se explicam

Três deputados —dois do PT e uma do União Brasil— mudaram o voto entre o primeiro e o segundo turno da votação da PEC da Blindagem, aprovada ontem na Câmara.

O que aconteceu

Airton Faleiro (PT-PA), Leonardo Monteiro (PT-MG) e Daniela do Waguinho (União-RJ) votaram "sim" à proposta no primeiro turno e "não" no segundo. Daniela foi ministra do Turismo entre janeiro e julho de 2023, no início do governo Lula (veja como votaram todos os deputados).

Faleiro disse que votou "sim" no primeiro turno como sinalização para barrar o projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas. "Nosso entendimento naquele momento foi de que um recuo neste tema poderia garantir a construção de uma maioria para derrotar a urgência do PL da Anistia aos golpistas, [...] além de assegurar os votos necessários para aprovar a MP da Tarifa Social de Energia e o PL de Isenção do Imposto de Renda", escreveu ele nas redes sociais.

O petista falou que, como não houve indicativo de recuo da oposição, mudou o voto no segundo turno. "Com a ausência de sinalização de outras bancadas, em especial dos partidos do Centrão, de assumir o compromisso de rejeição da urgência do PL da Anistia, decidi mudar meu posicionamento e votei contra a PEC das Prerrogativas no segundo turno. Manteremos nosso esforço para construir os entendimentos necessários a fim de derrotar o PL da Anistia e defender a democracia brasileira."

Vivemos um dos momentos mais complexos da política no Brasil, o que provoca divergências e interpretações distintas sobre as pautas em votação na Câmara e no Senado, especialmente quanto ao que deve ser a?

Leonardo Monteiro se manifestou de maneira semelhante, dizendo que o voto no primeiro turno "não foi seu real posicionamento". "Deixo claro que sou contrário a qualquer esquema de blindagem de parlamentares e defendo sempre a transparência na vida pública", escreveu.

Daniela do Waguinho disse que a rapidez na votação a surpreendeu. "Compreendi que havia pontos relevantes no mérito da proposta. No entanto, a condução da votação em apenas uma hora de intervalo entre os turnos [...] comprometeu a análise serena e aprofundada do texto final. Por essa razão, no segundo turno, optei por votar contra", afirmou.

PEC foi aprovada com maioria dos votos da base do governo

Vitória do Sim: o placar do primeiro turno foi 353 a 134, e o do segundo, 344 a 133. Por se tratar de uma PEC, o projeto precisa de aprovação em dois turnos. O texto agora segue para apreciação do Senado.

Dos 353 votos favoráveis no primeiro turno, 232 (67,4%) foram de partidos que comandam ministérios no governo Lula (PT). Onze partidos estão representados na Esplanada: MDB, PDT, PP, PSB, PSD, PT, Republicanos, União, PSOL, Rede e PcdoB. O PP e o União anunciaram o desembarque do governo no começo deste mês, mas André Fufuca (Esporte) e Celso Sabino (União) ainda não entregaram os cargos.

O governo liberou os deputados para votarem como quiserem no primeiro turno de votação. No segundo, não houve manifestação.

A federação PT-PCdoB-PV orientou voto contrário, mas 12 deputados votaram "sim" no primeiro turno. Com a mudança de Faleiro e Monteiro, foram dez no segundo. Os deputados do PT favoráveis foram:

Alfredinho (PT-SP) Dilvanda Faro (PT-PA) Dr. Francisco (PT-PI) Flávio Nogueira (PT-PO) Florentino Neto (PT-PI) Jilmar Tatto (PT-SP) Kiko Celeguim (PT-SP) Merlong Solano (PT-PI) Odair Cunha (PT-MG) e Paulo Guedes (PT-MG)

O que propõe a PEC da Blindagem

Se a PEC for aprovada no Congresso, deputados e senadores não poderão ser investigados ou julgados criminalmente sem autorização da Câmara ou do Senado. Hoje, parlamentares são julgados pelo STF por quaisquer crimes imputados a eles.

Abertura de inquérito precisará ser aprovada em votação por maioria absoluta —ou seja, de 50% dos votos da Casa mais um. O Senado e a Câmara terão 90 dias para votar, a partir do pedido do STF para investigar. A PEC instituía a decisão em votação secreta, mas os deputados aprovaram um destaque (proposta de alteração no texto-base) que suprime esse ponto. Assim, a votação será aberta.

Parlamentares também só poderão ser presos com autorização dos seus pares. De novo, a decisão se dará por maioria absoluta, e o prazo de 90 dias se repete. A regra atual já exige que a prisão seja autorizada pelo Senado ou a Câmara.

Em caso de flagrante de crime inafiançável, a PEC dá 24 horas para o processo ser enviado à Casa responsável. A partir daí, os parlamentares decidem sobre a prisão e se autoriza ou não a "formação de culpa".